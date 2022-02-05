لا يقبل الله الدعاء من ثلاث .. احذر أن تكون منهم

لا يقبل الله الدعاء من ثلاث.. يغفل كثير منا أسباب رد الدعاء أو عدم استجابته، إلا أن هناك من الأحاديث النبوية والآيات القرآنية ما بين أسباب ذلك ومنها ما ورد على لسان الحبيب المصطفى من أنه لا يقبل الله الدعاء من ثلاث، وغير ذلك من الأحاديث.

ونستعرض في التقرير التالي أمور الدعاء معناه وكيفيته والأوقات التي يستجاب فيها ومن هم الثلاث الذين لا يقبل الله الدعاء منهم ومن هم الثلاث المستجاب لهم.

لا يقبل الله الدعاء من ثلاث

لا يقبل الله الدعاء من ثلاث

الدعاء عبادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يروى عنه صلوات ربي وسلامه عليه أن الدعاء مخ العبادة، ومخ الشيء أساسه وأهم شيء فيه، قال تعالى “وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ”.

والعبد كلما كان قريباً من ربه ومتوكلاً عليه دائماً أنزل حاجته به، كما أن الدعاء يلجأ إليه الإنسان فى كل وقت ولا ينبغى للعبد إذا ما دعا ولم يستجب له ودعا ولم يستجب له أن يستحسر فيترك الدعاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول: دعوت ودعوت فلا أراه يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويذهب الدعاء” فلا ينبغي للعبد أن ييأس لان الله كريم.

كما أن الله يحب من العبد أن يرفع يديه إليه حتى ولو لم توجب، لأن الدعاء عبادة، فعندما ترفع يديك لا تنتظر أن الله يستجيب أم لا لأنك مطالب بأن ترفع يديك.

وقد روي عن أبي موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة يدعون الله، فلا يستجاب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجلٍ مال فلم يشهد عليه، ورجل أعطى سفيهًا ماله". رواه الحاكم في مستدركه.

يقول الدكتور علي جمعة، في بيانه "رجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه" إذا ابتلاك الله بإنشاء العقود بين الناس لعرفت مراد الحديث، العقود بين الناس لوقت الاختلاف وليس الوفاق، وسد لذرائع ستحدث عند الربح أو الخسارة وغيرها، هناك شريك قد يريد أموراً يبطنها ويخفي بنود ولا يشهد فعند الخلاف يظهر ما أبطنه فيحدث خلاف ويحير القاضي فمن يفعل ذلك مغضوب عليه من الله لأن الله ثالث الشريكين حتى إذا خان أحدهما صاحبه نزع يده، أيها الشركاء أصلحوا النيات مع الله ولا تتغاضوا عن شروط تنفع استمرار العلاقة وتحديدها حتى يأخذ كل واحد حقه، بينما التلاعب فهذا لا يرضي الله.

كما يفسر المناوي الحديث في فيض القدير بقوله: "ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: "رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق" فلم يطلقها، فإذا دعا عليها لا يستجيب له، لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها، وهو في سعة من فراقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه"، فأنكره، فإذا دعا لا يستجيب له، لأنه المفرط المقصر بعدم امتثال قوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ) [البقرة:282].

وتابع: "ورجل أعطى سفيهاً" أي: محجوراً عليه بسفهٍ "ماله" أي شيئاً من ماله، مع علمه بالحجر عليه، فإذا دعا عليه لا يستجاب له، لأنه المضيع لماله فلا عذر له، وقد قال تعالى: (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ) [النساء:5].

لا يقبل الله الدعاء من ثلاث

يقول الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، أيضاً أنه فيما ورد عن السلف الصالح، إن هناك أمر يجعل دعاءك يصعد إلى السماء وبدونه يظل الدعاء موقوفًا بين الأرض والسماء.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الدعاء يظل موقوفًا بين السماء والأرض ولا يصعد، إذا لم يقوم الشخص بالصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم-، مستشهدًا بما قال الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لاَ يَصْعَدُ مِنْهُ شَىْءٌ حَتَّى تُصَلِّىَ عَلَى نَبِيِّكَ -صلى الله عليه وسلم-.

ودعا المفتي السابق قائلاً: "اللهم صلِّ على سيدنا محمد أفضل صلاة وأتمها، وأدومها وأعمها، صلاة تعادلُ جميع الصلوات التي صليتها عليه في الأزل والأبد وما بين ذلك، وتماثل ما صلى ويصلي عليه جميع خلقك الإنس والجن والملائك، صلاة تفوق الحد والعدَّ فلا يبلغ حدّها وعدّها جميع الألفاظ والأعداد ، تجعلنا بها من أسعد المؤمنين الفائزين برضاك ورضاه في المعاش والمعاد، وعلى آله وأزواجه وأصحابه الذين تشرفوا برؤية ذاته الشريفة ومشاهدة معجزاتهِ وسلم تسليمًا".

وأشار إلى أن الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم-، لها فضل عظيم ورد في الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة، كما أنها تعد من الأوامر الربانية الواردة في القرآن الكريم، فقال الله تعالى : «إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» الآية 56 من سورة الأحزاب.

ثلاثة يستجاب لهم

كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك ثلاث لا ترد دعوتهم، فعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويَفتَحُ لها أبواب السماء ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين".

وورد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أْجُرني في مصيبتي وأَخْلِف لي خيراً منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيراً منها". قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف لي خيراً منه".

الحكمة من تأخر إجابة الدعاء

ويوضح الشيخ محمد متولي الشعراوي وزير الأوقاف الأسبق، إنه قد لا يجاب الدعاء مع كثرته، ويسبب ذلك حزناً، لكنه في حقيقته لمصلحة الإنسان، فلو أجيب فيما يطلب لكان الشر والخير معاً سبباً في هلاكه وليس في فرحه وسعادته فقط.

وقال الشعراوي في بيان قوله تعالى:"ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ"، موضحاً أنه طالما بتدعي مرة بالشر ومرة بالخير، فلو أجابك الله الدعاء في الشر ودعاء الخير، لعجل إليك الشر كما تبتغي الخير وبالتالي لقضي إليك أجلك، مؤكداً: "من مصلحتك على نفسك أو بأي وباء ألا يجاب، لأن الحق سبحانه وتعالى ليس موظفاً عندك وإلا أصبحت أنت الإله، أنت تدعوه وتظن أنك تطلب الخير، لكن الله يعلم ويجيب بما يعلم فقد يكون شراً لك وهو عند الله كذلك فلا تجاب".

وتابع: "افهم أن لله تعالى حكمة في الإجابة؛ لأنه سبحانه وتعالى مُنزَّه عن أن يكون موظفاً عند الخلق، ومَن يدعُهُ بشيء يجبه عليه، بل لا بد من مشيئته سبحانه في تقرير لون الإجابة؛ لأنه لو كان الأمر عكس ذلك لانتقلت الألوهية للعبد".

أوقات استجابة الدعاء

وكشف مجمع البحوث الإسلامية، عن أوقات الدعاء المستجابة كما بينها أهل العلم، حيث أشار إلى أنهم قالوا إن من أوقات استجابة الدعاء، الدعاء في "جوف الليل، الساعة الأخيرة من الليل، ليلة القدر، دبر الصلوات المكتوبات، بين الأذان والإقامة، ساعة من كل ليلة، ساعة من يوم الجمعة وهي آخر ساعة بعد العصر، عند النداء للصلوات المكتوبة، إذا نام على طهارة ثم استيقظ من الليل ودعا، الدعاء في شهر رمضان، في السجود، بعد الصلوات المفروضة، عند السفر، بعد ختم القرآن، عند الإفطار من الصوم، عند نزول المطر".

ودعاء العبد مستجاب ولا مفرّ من ذلك، فقد قال الله تعالى في كتابه: {ادعوني استجب لكم}؛ لذلك لا يعني تأخر العطاء مع الإلحاح بالدعاء وعدم الاستجابة اليأس؛ فإن الله - سبحانه وتعالى- يحب أن يسمع صوت عباده وهو يدعونه.

وكذلك يستجيب الله سبحانه وتعالى حسب ما يراه خيرًا للعبد في حياته الدنيا والآخرة وفي الوقت المناسب، لذلك قد تكون الاستجابة في الوقت الذي دعا به العبد، وقد يؤخرها الله سبحانه وتعالى إلى وقت آخر، وقد يدفع بها مصيبة عن صاحبها ويعوضه بدلًا عنها، وقد يدخرها للعبد إلى يوم القيامة وهذا أفضلها.

ومن علامات استجابة الدعاء الشعور بصفاء القلب ونقائه وصفائه، والبكاء والشعور بالسكون والهدوء والقشعريرة وأن ما كان به العبد من هموم قد زالت، لذلك لا بد من الاستمرار بالدعاء وعدم اليأس، وجعله السلاح الذي نتقوى به على جميع ظروف الحياة، وبذلك نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمل الصالحات بجميع أنواعها، وننال الأجر والثواب ونفوز بالجنة بإذن الله تعالى.

أسباب استجابة الدعاء

إن أسباب استجابة الدعاء كثيرة ومتنوعة ومنها:

- عبادة الله - سبحانه وتعالى- والقيام بالواجبات من صلاة وصوم والإكثار من صلاة النوافل.

- الدعاء بما هو خير وعدم الدعاء بقطع الأرحام أو الإثم أو القطيعة.

- الاستغفار والتوبة من الذنوب.

- حضور القلب بالدعاء والتضرع والخشية من الله واستشعار عظمته.

- الدعاء بأسمائه الحسنى وصفاته وعدم الشرك به.

- العمل الصالح وبر الوالدين.

- الابتعاد عن المحرمات.

- الإلحاح بالدعاء من الله - سبحانه وتعالى-.

- استقبال القبلة ورفع اليدين أثناء الدعاء.

- الدعاء للمؤمنين بخير الدنيا والآخرة، فمن دعا لغيره بالخير له مثل ما دعا.

- الإكثار من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

دعاء المطر للرزق المستجاب

ومن دعاء المطر للرزق المستجاب التالي:

- اللهم صيبا نافعا، اللّهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيّبًا من غير كدّ، واستجب دعائي من غير ردّ، وأعوذ بكَ من الفضيحتين الفقر والدّين، اللّهم يا رزاق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

- اللّهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسره وإن كان كثيرًا فبارك فيه يا أرحم الراحمين.

- اللهم صلي على محمد وآل محمد، واكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمّن سواك يا إله العالمين، وصلّى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

- اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدًا فقربه وإن كان قريبًا فيسره وإن كان قليلًا فكثره وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين؛ الفقر والدين، اللهم يا رازق السائلين، ويا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، ويا ولي المؤمنين، ويا خير الناصرين، يا غياث المستغيثين، ارزقني يا أرحم الراحمين، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا اله العالمين.