Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

علي جمعة يحذر من أمر يجعل الدعاء موقوفا بين السماء والأرض ولا يصعد

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:11 ص
أمر يوقف دعاءك بين
أمر يوقف دعاءك بين السماء والأرض فلا يصعد
Advertisements
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، أن هناك أمر يجعل دعاءك يصعد إلى السماء وبدونه يظل الدعاء موقوفًا بين الأرض والسماء. 

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الدعاء يظل موقوفًا بين السماء والأرض ولا يصعد ، إذا لم يقوم الشخص بالصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم-، مستشهدًا بما قال الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لاَ يَصْعَدُ مِنْهُ شَىْءٌ حَتَّى تُصَلِّىَ عَلَى نَبِيِّكَ -صلى الله عليه وسلم-. 

وتابع قائلًا: اللهم صلِّ على سيدنا محمد أفضل صلاة وأتمها، وأدومها وأعمها، صلاة تعادلُ جميع الصلوات التي صليتها عليه في الأزل والأبد وما بين ذلك، وتماثل ما صلى ويصلي عليه جميع خلقك الإنس والجن والملائك، صلاة تفوق الحد والعدَّ فلا يبلغ حدّها وعدّها جميع الألفاظ والأعداد ، تجعلنا بها من أسعد المؤمنين الفائزين برضاك ورضاه في المعاش والمعاد، وعلى آله وأزواجه وأصحابه الذين تشرفوا برؤية ذاته الشريفة ومشاهدة معجزاتهِ وسلم تسليمًا.

وأضاف أن الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم-، لها فضل عظيم ورد في الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة، كما أنها تعد من الأوامر الربانية الواردة في القرآن الكريم، فقال الله تعالى : «إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» الآية 56 من سورة الأحزاب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كنوز وأجور لمن يصلى على رسول الله

علي جمعة يحدد صيغة جامعة للصلاة على النبي .. تعرف عليها

متى تصلي على النبى؟.. وحكم الاختصار بحرف «ص» .. فيديو

ترشيحاتنا

الأزهر يكشف عن 24 كلمة عند سماع أذان الفجر تغفر لك كل ذنوبك

اخبار الرياضة.. جينيراسيون يكشف دور الأهلى فى أزمة مباراة الزمالك .. وفاة والد سيد معوض

هاشتاج «جنش مش للبيع» يتصدر «تويتر» بعد أزمته مع الزمالك

فيديو نادر للحظة خروج جثمان الرئيس السادات من مستشفى المعادي|شاهد

لفتة إنسانية من طارق يحيي تجاه والد الطفل أدهم.. صور

اخبار الزمالك اليوم.. حرب تصريحات بين جنش ومرتضى ونجله.. وشيكابالا يتدخل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجو برد ... رانيا يوسف تبهر جمهورها بإطلالة شتوية من الدنمارك

الزلابية والنابت ..عادات صوفية لا تنقطع في احتفالات ميلاد سلطان الصعيد.. شاهد

شاهد.. فستان زفاف عروس يثير موجة من السخرية.. والسبب «عبوات الكحول»