الاتحاد الأوروبي يبحث عن بدائل لإمدادات الغاز الروسي

هدد مسؤولون أوروبيون بإدراج قيود على خط الأنابيب الجديد ضمن عقوبات أخرى ستُفرض على موسكو في حالة 'الغزو' الروسي لأوكرانيا ونفى المسؤولون الروس مزاعم 'الغزو' واتهموا الغرب بإذكاء التوترات لتبرير تعزيز وجود الناتو في أوروبا الشرقية.



قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ، إن الاتحاد الأوروبي يبحث بنشاط عن بدائل لإمدادات الغاز الروسي ، وخاصة من الولايات المتحدة ، وإن مصير خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي تم الانتهاء منه مؤخرًا سيعتمد على تصرفات روسيا.



وقالت فون دير لاين في مقابلة مع صحيفة ليزيكو المالية الفرنسية يوم الجمعة 'موسكو تستخدم الغاز كأداة للضغط علينا ، لذا لا يمكن استبعاد نورد ستريم 2 من قوائم العقوبات'.



واتهم المسؤول شركة جازبروم الروسية العملاقة للغاز بتسليم كميات أقل من الغاز إلى أوروبا مما تستطيع، واقترح على الشركة زيادة الشحنات قدر الإمكان لمراعاة الارتفاع الحالي في الطلب في المنطقة.



أشارت غازبروم مرارًا وتكرارًا في الأشهر الأخيرة إلى أنها تفي بجميع التزاماتها بموجب الاتفاقيات الحالية، وأنها مستعدة لتعزيز الإمدادات إلى أوروبا على الفور من خلال عقود جديدة طويلة الأجل كما شجعت الشركة ألمانيا على تسريع إصدار شهادة نورد ستريم 2 ، والتي ستجلب ما يصل إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا بسعة إضافية عبر الإنترنت.

كما ضاعفت شركة الغاز الروسية العملاقة صادراتها إلى أوروبا عبر أوكرانيا هذا الأسبوع ، وحجزت 108 ملايين متر مكعب من سعة خط الأنابيب لهذا الغرض.



في مقابلة منفصلة مع صحيفة الأعمال الألمانية هاندلشبلات، اليوم الجمعة أيضًا، اعترفت فون دير ليان بأن شركة جازبروم كانت تفي بجميع عقودها مع الدول الأوروبية ، لكنها أكدت أن الشركة كانت 'تقوم بالحد الأدنى'، مع 'قيام موردي الغاز الآخرين بزيادة الإمدادات وسط ارتفاع الطلب وأسعار قياسية، لكن شركة جازبروم لم تفعل ذلك، وهذه هي الطريقة التي تثير بها الشركة المملوكة لروسيا الشكوك حول مصداقيتها.

وجادلت السياسية بأن اعتماد أوروبا على الغاز الروسي محفوف بالمخاطر على المدى الطويل، وتعهدت بدعمها لبناء محطة جديدة للغاز الطبيعي المسال في ألمانيا.

وبشكل عام، نتحدث إلى الجميع، بدءًا من النرويج - وهي مورد لدينا تعاون موثوق معه لفترة طويلة ، وكذلك مع قطر وأذربيجان ومصر، وبالطبع، تلعب الولايات المتحدة أيضًا دورًا كبيرًا.

وقالت فون دير لاين 'سنعقد قمة للطاقة في واشنطن في 7 فبراير'.