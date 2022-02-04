عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مشهد مرعب.. شجار بالسيوف والسكاكين بين مراهقين داخل حافلة ببريطانيا

شجار في الاتوبيس
شجار في الاتوبيس

وصف أحد ركاب المواصلات في العاصمة البريطانية لندن، حادث مروع قال في وصفه: تلك كانت اللحظة المرعبة داخل حافلة مواصلات حيث ظهر اثنين من المراهقين اللذين يتقاتلان بسكين وما يبدو أنها سيوف أمام الركاب المروعين في حافلة في جنوب لندن.

txt

الحموضة المعوية عند المراهقين.. أهم الأسباب وكيفية معرفة الأعراض وطرق العلاج الصحيحة

txt

أسباب وعوامل الخطر للحموضة المعوية عند المراهقين

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تجمد الركاب من الخوف بعد نشوب قتال بين شابين في الطابق العلوي من الحافلة خلال فترة الذروة من اليوم وتكدس الركاب. 
 

وقال أحد الراكب ل MailOnline، أن مراهق ثالث يحمل سلاحا فولاذيا طويل الحجم مع طرف مدبب كان على الدرج - "محاصرة لهم في الطابق العلوي".

 

واختبأ الركاب وراء المقاعد لأنهم كانوا يتأرجحون مستخدمين الأسلحة مثل المجانين.

 

وقال أحد الركاب إن الشرطة تم استدعاؤها ولكن الأولاد المراهقين، كانوا يرتدون سترات سوداء ووجوههم مغطاة.

 

وسجل أحد الركاب جزءا من المعركة في مقطع فيديو قبل التراجع حيث تم إلغاء سير الحافلات فور الإبلاغ عن الحادث.
 

وفي مرحلة ما أثناء الفيديو، يصرخ شخص "مرحبًا أيها الغبي" بينما يتشاجر الصبيان مع بعضهما البعض.

 

وقال راكب آخر يكتب على الإنترنت إنه كان جالسًا في الطابق السفلي لكن سمع القتال يدور.

 

وأضافوا: 'كنت جالسًا ساكنًا وآمل ألا يصبح الأمر مميتًا.

 

وأوقف السائق الحافلة أثناء حدوث ذلك واتصل بالشرطة.

 

وقالت القوة في بيان لها: 'تم استدعاء الشرطة الساعة 16:41 ساعة يوم الخميس 3 فبراير وفق تقارير عن اشتباك على متن حافلة في منطقة تلفورد أفينيو.

 

وحضر الضباط لكن جميع المتورطين فروا قبل وصولهم. ولم يكن هناك اي تقرير عن اصابات.

المال سوريا مبلغ درعا القطيفان ضابط شرطة لندن سيف الركاب حافلة المراهقين

موضوعات متعلقة

خيبة أمل لـ فيسبوك وإنستجرام.. ميتا تتراجع وتخذل المستثمرين

منها البدانة.. 4 حالات تعرضك للموت بسبب أوميكرون

فيروس كورونا فقد قدرته على اختراق أنسجة الرئتين.. خبيرة توضح التفاصيل

رجعت في كلامها بعد الطلاق.. ميليندا جيتس تتراجع عن التبرع بثروتها لمؤسسة جيتس الخيرية

ذوبان الجليد في غرينلاند يتسبب بارتفاع مستوى البحر

استقالة رئيس شبكة سي إن إن بسبب علاقة غرامية مع زميلة..التفاصيل الكاملة

هيكل عظمي عمره 1400 عام.. اكتشاف بقايا حصان مقطوع الرأس ومدفون بجوار صاحبه

يبلغ 600 كيلوجرام..أكبر سيخ شاورما بأسعار رمزية في هذه المدينة

ترشيحاتنا

"الصحة العالمية": 1.4 مليار دولار عبء اقتصادي عن "ختان الإناث" سنويًا

علي محمد علي مُعلِّق مباراة مصر والسنغال: سنفوز على منتخب ساديو ماني

مصطفى بكري يحذر إبراهيم عيسى من اختراق الأمن القومي المصري

فرصة كبيرة.. التموين: الأوكازيون الشتوي 2022 يختلف عن كل عام

هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه مكافأة للاعبي المنتخب حال حصد أمم إفريقيا

فيلا مسكونة بالجن.. بسنت النبراوي وريم أحمد: تحصنا بالقرآن أثناء تصوير ولهان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إلغاء الفصل الدراسي الثاني.. جامعة القاهرة تنفي إخلاء مدينة الطلبة

دخول فريق الإنقاذ.. تطور هام في أزمة الطفل المغربي ريان

إغلاق المدارس.. عاصفة ثلجية عاتية تجتاح الولايات المتحدة.. فيديو

رامي ربيعة: هزيمة الأهلي من مونتيري بخماسية تحفيز لموقعة مونديال الأندية

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين 2022

مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة في هذا الموعد

كيروش: فخور بمعاقبتي من أجل حماية منتخب مصر

جمال الغندور يفتح النار على بكاري جاساما حكم مباراة الكاميرون ومصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرقام قياسية تزين سجل الفراعنة.. ما سر زجاجة البركة التي احتفظ بها أبو جبل؟

الفريق أسامه عسكر يعود للقاهرة بعد حضور مؤتمر رؤساء أركان الدول الأفريقية بـ إيطاليا

جلال الشرقاوي أستاذ الجيل البائس.. عاصر الحرب العالمية الثانية وطلب منه شيخ الأزهر المغادرة

زوجة جلال الشرقاوي تدخل في نوبة بكاء.. وياسر جلال أول الحاضرين لمسجد مصطفى محمود

فيديو

فيديو جراف.. شغل مصريين .. سر زجاجة أبوجبل التي قادت مصر إلى نهائي البطولة

تزوج سرا وكشفته الراقصة شمس.. أسرار في حياة سعد الصغير

ضربات ولكمات| عمر كمال يمزح مع كوكسال بابا

فيديو جراف.. قصة ملك التي تفترش رصيف شارع فيصل

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ