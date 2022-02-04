مشهد مرعب.. شجار بالسيوف والسكاكين بين مراهقين داخل حافلة ببريطانيا

وصف أحد ركاب المواصلات في العاصمة البريطانية لندن، حادث مروع قال في وصفه: تلك كانت اللحظة المرعبة داخل حافلة مواصلات حيث ظهر اثنين من المراهقين اللذين يتقاتلان بسكين وما يبدو أنها سيوف أمام الركاب المروعين في حافلة في جنوب لندن.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تجمد الركاب من الخوف بعد نشوب قتال بين شابين في الطابق العلوي من الحافلة خلال فترة الذروة من اليوم وتكدس الركاب.



وقال أحد الراكب ل MailOnline، أن مراهق ثالث يحمل سلاحا فولاذيا طويل الحجم مع طرف مدبب كان على الدرج - "محاصرة لهم في الطابق العلوي".

واختبأ الركاب وراء المقاعد لأنهم كانوا يتأرجحون مستخدمين الأسلحة مثل المجانين.

وقال أحد الركاب إن الشرطة تم استدعاؤها ولكن الأولاد المراهقين، كانوا يرتدون سترات سوداء ووجوههم مغطاة.

وسجل أحد الركاب جزءا من المعركة في مقطع فيديو قبل التراجع حيث تم إلغاء سير الحافلات فور الإبلاغ عن الحادث.



وفي مرحلة ما أثناء الفيديو، يصرخ شخص "مرحبًا أيها الغبي" بينما يتشاجر الصبيان مع بعضهما البعض.

وقال راكب آخر يكتب على الإنترنت إنه كان جالسًا في الطابق السفلي لكن سمع القتال يدور.

وأضافوا: 'كنت جالسًا ساكنًا وآمل ألا يصبح الأمر مميتًا.

وأوقف السائق الحافلة أثناء حدوث ذلك واتصل بالشرطة.

وقالت القوة في بيان لها: 'تم استدعاء الشرطة الساعة 16:41 ساعة يوم الخميس 3 فبراير وفق تقارير عن اشتباك على متن حافلة في منطقة تلفورد أفينيو.

وحضر الضباط لكن جميع المتورطين فروا قبل وصولهم. ولم يكن هناك اي تقرير عن اصابات.