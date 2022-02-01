الحموضة المعوية عند المراهقين.. أهم الأسباب وكيفية معرفة الأعراض وطرق العلاج الصحيحة

علامات وأعراض الحموضة المعوية عند المراهقين

أسباب الحموضة المعوية عند المراهقين

مخاطر ومضاعفات الحموضة المعوية لدى المراهقين

تشخيص الحموضة المعوية عند المراهقين

علاج الحموضة المعوية لدى المراهقين

سبل الانتصاف للحموضة المعوية عند المراهقين

الأطعمة التي يجب تجنبها في حالة الحموضة المعوية



الحموضة المعوية عند المراهقين ليست مدعاة للقلق، هذا ليس من أعراض القلب، وهو ارتجاع حامض المعدة إلى المريء، مما يسبب ألمًا حارقًا في الصدر والحلق يُعرف أيضًا باسم القيء أو القلس الحمضي عادة، قد يعاني المراهقون من حرقة المعدة بعد تناول بعض الأطعمة أو المشروبات، وتزول دون علاج في فترة قصيرة ومع ذلك، يمكن أن تشير الحموضة المعوية المتكررة إلى مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) الذي يتطلب تقييمًا طبيًا.



كشف موقع هيلثي عن الأسباب وعوامل الخطر والأعراض والتشخيص والعلاج والوقاية من حرقة المعدة عند المراهقين ومتى تطلب الرعاية الطبية.

علامات وأعراض الحموضة المعوية عند المراهقين



ومن الأعراض البارزة للحموضة الإحساس بالحرقان في الصدر أو الحلق وطعم حامض أو طعام في الفم.



غالبًا ما ترتبط الأعراض التالية بحموضة المعدة:

مذاق مر

غثيان

التقيؤ

رائحة الفم الكريهة (رائحة الفم الكريهة)

أضرار الأسنان

سعال

- صعوبة البلع

إلتهاب الحلق

قد يعاني ابنك المراهق من حرقة في المعدة أثناء الاستلقاء أو الانحناء بعد تناول الطعام. على الرغم من أن حرقة المعدة يمكن أن تترافق مع نوبة قلبية لدى البالغين ، إلا أنها قد لا تنطبق على المراهقين. يمكن تخفيف هذا الشعور بعدم الراحة في الصدر بسبب ارتداد الحمض باستخدام بعض مضادات الحموضة التي لا تستلزم وصفة طبية. ومع ذلك ، إذا استمرت المشكلة ، يمكنك استشارة الطبيب لتحديد السبب الدقيق وعلاجه.



أسباب الحموضة المعوية عند المراهقين



يمكن أن تحدث الحموضة المعوية بسبب ارتجاع المريء ، وهي حالة يتدفق فيها الحمض من المعدة إلى المريء بسبب ضعف أو مشاكل أخرى في العضلة العاصرة للمريء السفلية.

قد تحدث الحموضة المعوية أيضًا في كثير من الأحيان بسبب العوامل التالية إلى جانب ارتجاع المريء :

بدانة

الإفراط في الأكل أو الأكل بسرعة كبيرة

الاستلقاء فورًا بعد الوجبات

ضغط عصبى

قلة النوم

أدوية الربو والألم والحساسية (مضادات الهيستامين)

تدخين السجائر

استهلاك الكحول

أي أمراض عصبية في سن مبكرة

الجراحة السابقة للمريء

عدوى بكتيرية مع هيليكوباكتر بيلوري

يمكن أيضًا أن تتسبب بعض الأطعمة في حدوث الحموضة المعوية أو تفاقمها مثل :

طعام حار

الأطعمة المقلية أو الزيتية

خل

صلصة الطماطم والأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة

الشوكولاتة

قهوة أو شاي

المشروبات الغازية

إذا كان ابنك المراهق يعاني من حرقة معدة متكررة ومفرطة الألم ولا علاقة لها بالعوامل الغذائية وعلى الرغم من ممارسة الرياضة والراحة الكافية ، فاطلب نصيحة الطبيب.



مخاطر ومضاعفات الحموضة المعوية لدى المراهقين



يمكن تشخيص الحموضة المعوية بناءً على الأعراض والتاريخ الطبي للمراهق. إذا لم تؤدي التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة والأدوية إلى تحسينها ، فقد يطلب طبيبك إجراء اختبارات للتأكد من سبب الحموضة المعوية. يمكن أن يكون :

التهاب المريء (التهاب المريء)

تقرحات في المريء

تضيق المريء متبوعًا بضرر (تضيق المريء)

السعال الجاف ومضاعفات الجهاز التنفسي الأخرى

تغير في الصوت

قد تؤدي الحموضة المعوية إلى انقطاع النوم وغالبًا ما تؤدي إلى تفاقم مشاكل الربو. قد يترافق أيضًا مع التهاب الحنجرة (التهاب الحنجرة). قد يتسبب الارتجاع الحمضي طويل الأمد في حدوث تغيرات في المريء ، تُعرف باسم مريء باريت. إنه تغيير سرطاني ويتطلب رعاية طبية.

تشخيص الحموضة المعوية عند المراهقين



يمكن تشخيص الحموضة المعوية بناءً على الأعراض والتاريخ الطبي للمراهق. إذا لم تؤد التغييرات في النظام الغذائي والأدوية إلى تحسينها ، فقد يطلب طبيبك إجراء اختبارات للتأكد من سبب الحموضة. يمكن أن يكون :



التصوير الشعاعي (الأشعة السينية): هذا تصوير للمريء تحت الأشعة السينية بمساعدة سائل التباين. يجب أن يبتلع ابنك المراهق سائل التباين ، مثل الباريوم ، أثناء هذا الإجراء. تساعد هذه الطريقة في تحديد العيوب الهيكلية في المريء. قد يسبب التباين الغثيان والبراز ذو اللون الفاتح ، لكن لا داعي للقلق.

مقاومة المريء ومراقبة الأس الهيدروجيني : يساعد هذا الاختبار على تحديد ارتداد الحمض باستخدام أنابيب محددة.

التنظير والخزعة من الجهاز الهضمي العلوي : يمكن أن يعطي هذا الاختبار معلومات واضحة حول تلف أنسجة المريء من وظيفة الحمض والعضلة العاصرة. قد يقوم طبيبك أيضًا بجمع عينات لأخذ خزعة أثناء التنظير الداخلي. عادة ، يتم إجراء التنظير في حالات الحرقة الشديدة والمتوسطة.

قد يطلب الأطباء إجراء اختبارات الدم ، واختبارات التنفس ، واختبارات البراز لاستبعاد عدوى الملوية البوابية التي قد تسبب حرقة المعدة. غالبًا ما تحدث العدوى بسبب استهلاك طعام أو ماء ملوث.

علاج الحموضة المعوية لدى المراهقين



قد يقترح طبيبك تعديلات غذائية وتغييرات في نمط الحياة لتقليل ارتداد الحمض. قد يكون مضغ العلكة الخالية من السكر بعد الأكل والنوم على الجانب أو مع وضع الرأس مرتفعًا مفيدًا في بعض المراهقين. إذا فشلت الإدارة المحافظة في حل الحموضة المعوية ، فسيتعين على ابنك المراهق الخضوع للعلاجات الدوائية.

يمكن علاج الحموضة المعوية بالأدوية حسب الأسباب. يتم استخدام الأدوية التالية :

تتوفر جميع الأدوية التالية تقريبًا ، باستثناء المواد المسببة للحركة ، بدون وصفة طبية (بدون وصفة طبية) ، ويمكن أخذ جرعة واحدة أو جرعتين للتخفيف الحاد. ولكن يجب طلب نصيحة الطبيب إذا كانت هناك حاجة إلى أكثر من ذلك ليس فقط لأن لها آثارًا ضارة محتملة ولكن أيضًا لأن إساءة استخدامها قد تخفي الحالة الأساسية التي قد تكون خطيرة.



مضادات الحموضة: يعمل هذا الدواء على تحييد أحماض المعدة ، وهو متوفر في صورة مالوكس ، وألكا سيلتزر ، وريوبان ، وميلانتا ، وما إلى ذلك. اطلب نصيحة الطبيب بشأن الجرعات لأنها قد تسبب آثارًا جانبية مثل الإمساك والإسهال. لا يُنصح أيضًا بالاستهلاك المطول لمضادات الحموضة لتخفيف الأعراض ، ويلزم علاج السبب لتجنب المضاعفات طويلة المدى لارتداد الحمض.

حاصرات H2: تقلل هذه الأدوية من إنتاج حمض المعدة. السيميتيدين (تاجميت AB) ، رانيتيدين (زانتاك 75) ، أو فاموتيدين (بيبسيد) هي حاصرات H2.

مثبطات مضخة البروتون (PPIs) : تقلل هذه الأدوية أيضًا من إنتاج حمض المعدة. أوميبرازول (زجيريد) وإيزوميبرازول (نيكسيوم) وبانتوبرازول (بروتونيكس) هي أمثلة قليلة لمثبطات مضخة البروتون.

العوامل المسببة للحركة : تحفز هذه الأدوية إفراغ محتويات المعدة بشكل أسرع. Bethanechol (Urecholine) و metoclopramide (Reglan) هي مواد مسببة للحركة متاحة بوصفة طبية. قد تسبب هذه الأدوية الغثيان والإسهال والتعب. لا ينبغي أن تؤخذ Prokinetics مع الأدوية الأخرى المضادة للارتجاع.

ملاحظة: استشر طبيب المراهق الخاص بك للحصول على الجرعات المناسبة. الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية ليست حلاً عمليًا للحموضة المستمرة.

غالبًا ما يتم إعطاء العلاجات التالية لحل الحالات الأساسية التي تسبب حرقة المعدة:

العلاج الثلاثي: إذا كان ابنك المراهق يعاني من حرقة المعدة بسبب التهاب المعدة الناجم عن عدوى الملوية البوابية ، فسوف يوصي طبيبك بالعلاج بالمضادات الحيوية. يشمل نظام العلاج هذا أموكسيسيلين وكلاريثروميسين ومثبطات مضخة البروتون في الجرعات الموصى بها .

الجراحة: تثنية القاع من نيسن تحت منظار البطن هي إجراء جراحي لتصحيح ضعف العضلة العاصرة. تثنية القاع فعالة في السيطرة على ارتداد الحمض على المدى الطويل. يتم لف الجزء العلوي من المعدة حول الجزء السفلي من المريء أثناء هذه الجراحة. يمكن إجراء الخياطة بالمنظار في بعض الحالات. بعد الجراحة ، يلزم إجراء تعديلات صارمة على النظام الغذائي ونمط الحياة لمنع تكرارها.



سبل الانتصاف للحموضة المعوية عند المراهقين



يقترح الأطباء العلاجات التالية لتقليل أو منع ارتداد الحمض من المعدة. قد يحتاج ابنك المراهق إلى علاجات طبية إذا لم تنجح التعديلات في النظام الغذائي ونمط الحياة في حلها. تشمل العلاجات لمنع الحموضة المعوية:

إنقاص الوزن إذا كان ابنك المراهق يعاني من زيادة الوزن أو السمنة

تناول كميات صغيرة من الطعام ، وبطيء وعدم الإفراط في الأكل

تناول الطعام قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات

ممارسة الرياضة والنوم الكافي

محبط

الاقلاع عن التدخين

تجنب الأطعمة التي تسبب ارتجاع المريء

يمكنك تشجيع ابنك المراهق على تناول طعام صحي وممارسة بعض التمارين لتجنب زيادة الوزن وتحسين الصحة العامة. ومع ذلك ، لا يوجد نظام غذائي معتمد للوقاية من حرقة المعدة ، وقد تختلف الأطعمة المسببة للحموضة بين الأفراد.

الأطعمة التي يجب تجنبها في حالة الحموضة المعوية



يمكن أن يكون للتغييرات الغذائية تأثير كبير على مشاكل الحرقة لدى المراهق. يجب ألا يستهلكوا الأطعمة والمشروبات التي غالبًا ما تؤدي إلى تفاقم ارتداد الحمض. يمكنك أن تطلب منهم تجنب :

الأطعمة المقلية والدسمة

القهوة والشاي

طعام حار

صلصة طماطم

الشوكولاتة

المشروبات الكربونية

الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة مضافة

طعام معلب

هذه هي الأطعمة التي عادة ما تسبب أو تزيد من حرقة المعدة. إذا كان ابنك المراهق يعاني من حرقة في المعدة بعد تناول أطعمة معينة ، فاطلب منه تجنبها.

متى ترى الطبيب؟



يمكنك طلب رعاية طبية إذا لم تحل الحموضة التي يعاني منها ابنك المراهق بتغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة. قد تتطلب الأمور التالية اهتمامًا فوريًا عند المراهقين المصابين بالحموضة المعوية:

قيء شديد

القيء الدموي (قيء الدم) ؛ غالبًا ما يشبه البن المطحون

صعوبة في التنفس

التهابات الجهاز التنفسي المتكررة

ألم الحلق أثناء البلع

قلة تناول الطعام

فقدان الوزن

تجفيف

براز تاري

آلام شديدة في البطن

على الرغم من أن التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة يمكن أن تحسن من حرقة المعدة ، إلا أنها قد تستمر إذا كانت ناتجة عن عيوب وظيفية أو هيكلية في العضلة العاصرة للمريء أو الآثار الجانبية للأدوية وعدوى الملوية البوابية من بين أمور أخرى. يمكن أن يساعد التشخيص والعلاج المبكران في منع حدوث مضاعفات.

الحفاظ على نظافة اليدين وتنظيف الطعام وطهيه بشكل صحيح يمكن أن يمنع عدوى الملوية البوابية. يمكنك أيضًا تجنب تناول الطعام من المطاعم غير الصحية وغير المنظمة.