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الأهرام للدراسات الاستراتيجية: هناك توافق بين مصر والصين لاستقرار منطقة الخليج.. فيديو

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات

قال محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن العلاقات بين مصر والصين تستند إلى عقود كاملة من التفاهم والتقدير المتبادل.


وأضاف "فرحات"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا اليوم"،: "هناك قائمة من قضايا التعاون ستغير من فكرة ومجال التعاون بين البلدين"، لافتا: "القضية الخاصة بتغير المناخ، فالصين فاعل مهم في هذا الملف، ومصر أيضا خاصة بعد استضافة مصر لقمة المناخ القادمة، وهذا يعطي مصر وزنا نسبيا في هذه القضية".


وأشار: "أيضا دخول مصر التصنيع في مجالات محددة مثل السيارات الكهربائية والقطارات الكهربائية وهو ما سيفتح مجالا لمزيد من التعاون بين البلدين"، متابعا: "العلاقات ستتجاوز المرحلة التجارية لتدخل مجال التصنيع في التكنولوجيات المتقدمة".


وأوضح محمد فاير فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،: "مصر تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للصين لأن مصر تمثل حلقة وصل مهمة بين أوروبا والبحر المتوسط من ناحية وبين منطقة آسيا والمحيط الهادي التي تعتبر الصين فاعل أساسي بها من خلال البحر الأحمر وقناة السويس، لذلك مصر تمثل نقطة وصل مهمة في التجارة الدولية والطرق الجديدة في إطار الحزام والطريق".


وتابع محمد فاير فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،: "هناك توافق بين مصر والصين فيما يتعلق باستقرار منطقة الخليج واستقرار المضايق البحرية وطرق التجارة بشكل عام".

السيارات الكهربائية منطقة الخليج مصر والصين مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الحزام والطريق قناة السويس البحر المتوسط الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

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