أسعار الدولار في 15 بنكا.. الأهلي الكويتي الأعلى

استقر سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر اليوم الجمعة 4-2-2022، أمام الجنيه المصري، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 15.68 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان بين 15.67 للشراء و15.76 للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري وصل إلى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.



وفي بنك بلوم مصر سجل 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، والبنك المصري الخليجي 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

ومصرف أبوظبي يسجل 15.68 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، بنك التنمية الصناعية سجل 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، والمصرف العربي الدولي وصل إلى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، والمصرف المتحد15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وسجل بنك الاسكندرية 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وفي بنك مصر إيران للتنمية 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.