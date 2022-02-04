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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غادة عبد الرازق وزوجها يخطفان الأنظار في أحدث ظهور

غادة عبد الرازق وزوجها
غادة عبد الرازق وزوجها

خضعت الفنانة غادة عبد الرازق، لجلسة تصوير جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


وظهرت غادة عبد الرازق في الصورة بإطلالة شتوية أنيقة برفقة زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصورة إعجابهم. 


آخر أعمال غادة عبد الرازق الفنية

وعلى جانب آخر شاركت غادة عبد الرازق، في رمضان 2021 بمسلسل "لحم غزال" والذي لاقي نجاحا كبيرا.


المسلسل شارك في بطولته النجوم: شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبدالرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل، وبسنت شوقي وغيرهم، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.


 

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غادة عبد الرازق زوج غادة عبد الرازق هيثم زنيتا جلسة تصوير جديدة إطلالة شتوية يخطفان الانظار

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