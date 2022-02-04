5 مشروبات بدائل صحية للماء .. تعرف عليها

يعتبر شرب الماء أمر مهم للغاية لصحة الجسم؛ حيث إن 75% من أجهزة الجسم تعتمد على المياه تقوم بعملها، ولا يمكن إستبدال شرب الماء باستهلاك العصائر أو المشروبات الغازية، ولكن يمكن لبعض المشروبات الأخرى المفيدة ان نقوم باستبدالها في بعض الأوقات بشرب الماء، وهو ما نقوم بتوضيحه في السطور التالية.

مشروبات بديلة عن الماء

وقال الدكتور معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، أن شرب الماء بصورتها الطبيعية على فترات اليوم المختلفة أمر مهم للغاية للحفاظ على عمل أجهزة الجسم بشكل جيد و بصورتها الطبيعيه.





وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أنه بخلاف ذلك فإن عدم شرب الماء بالقدر الكافي يسبب ترسب الأملاح، وبالتالي حدوث التهابات الكلى والمسالك البولية وتكون حصوات الكلى.



وأكد القيعي، بأن المشروبات الدافئة لا تعتبر جميعها بديلا للماء، وهناك مشروبات تصلح لأن تكون بديلة عن الماء الذي يحتاج الشخص شرب 8 أكواب منه يوميا، وتشمل:

- المشروبات العشبية مثل الينسون و الكاموميل والنعناع.

- الشوربات مثل شوربة الكرنب و شوربة المكرونة و شوربة الخضار.

- الألبان والحليب.

- العصائر الطازجة مثل عصير البرتقال والفراولة والليمون والتفاح غير مضاف له سكر.

- المياه الفوارة غير المضاف لها سكر.

مشروبات بديلة عن الماء



وأفاد القيعي، بأن هناك مشروبات أخرى لا تعتبر بديلا صحيا لشرب الماء، وذلك لأنها تعتبر مدرة للبول، او بسبب وجود نسبة كبيرة من الكافيين بداخلها كـ الشاي سواء الأخضر أو الأحمر ، القهوة التركي والخضراء وسريعة التحضير، الكركديه، والمشروبات الغازية داكنة اللون.



وأضاف القيعي، إى أن مشروب الشعير لا يعتبر بديل صحي عن الماء؛ حيث يعتبر مدرا للبول، إلا أن له فوائد عديدة في علاج التهابات المسالك البولية ومنع تكون الحصوات عن طريق تطهير الجسم من البكتيريا والسموم المسببة للعدوى، لذا ينصح بشرب مشروب الشعير بجانب الماء وليس كبديل عنه.