هل يساعد صيام الماء على إنقاص الوزن؟

يساعد صيام الماء على إنقاص الوزن ويحسن صحتك أيضًا بعدة طرق، إذا كنت تبحث عن خطة حمية غذائية تساعدك على إنقاص الوزن بسرعة حقيقية، فإن صيام الماء هو أفضل طريقة للقيام بذلك. يمكنك أن تفقد ما يصل إلى 6 كجم في 10 أيام فقط. هذه خطة نظام غذائي قصير المدى لفقدان الوزن ويمكن أن تكون ضارة إذا قمت بتمديدها لأكثر من 10 أيام.

ما هو صيام الماء؟

وفقا لموقع بولد سكاي الهندي يتضمن صيام الماء تناول ما يقرب من 1-2 لتر من الماء يوميًا لمدة خمسة أيام. سيؤدي القيام بذلك إلى منح جسمك فرصة لتجديد شبابه وطرد السموم التي تراكمت في الجسم لفترة طويلة.

يعد أهم جانب في صيام الماء هو أن يكون عقلك أكثر يقظة وشديد التركيز فقد تشعرين بالتعب وتحتاجين إلى النوم أكثر.

كيف يساعد صيام الماء في إنقاص الوزن؟

في أول يومين خلال مرحلة صيام الماء، كل ما تفقده هو وزن الماء. تبدأ الدهون في الاحتراق من اليوم الثالث لمرحلة صيام الماء. عندما تتوقف عن الأكل، يتوقف الجهاز الهضمي عن العمل. يتباطأ جسدك ما عدا الدماغ والقلب

يساعد الماء على التخلص من السموم وأي فضلات موجودة في القولون. يساعدك هذا أيضًا على خسارة جزء كبير من الوزن

خطة صيام الماء لمدة 10 أيام لإنقاص الوزن



للتأكد من حصولك على أقصى استفادة من هذا الصيام يمكنك تقسيم فترة الصيام إلى 3 مراحل. تستمر المرحلة الأولى أو مرحلة ما قبل الصيام لمدة يومين ، مما يسمح لجسمك باستهلاك كميات أقل وأقل من الأطعمة الصلبة ويجعل جسمك أكثر راحة

المرحلة الثانية أو مرحلة صيام الماء هي الأصعب على الإطلاق ، ولكن بحلول الوقت الذي تكمل فيه هذه المرحلة ، أؤكد لك أنك ستشعر كأنك شخص جديد.

لا تشرب كمية أقل أو أكثر من الماء. قد يؤدي شرب كمية أقل من الماء إلى إصابتك بالجفاف ، كما أن شرب المزيد من الماء يمكن أن يطرد كل الأملاح من جسمك ، مما قد يؤدي إلى الوفاة.

تناول حوالي 1-2 لتر من الماء يوميًا خلال مرحلة صيام الماء.

المرحلة الأخيرة من الإفطار أمر بالغ الأهمية يجب عليك إعادة إدخال الأطعمة الصلبة تدريجيًا أو أي طعام سائل آخر (العصائر أو الحساء) على مدار ثلاثة أيام.

إن تناول الفاكهة والخضروات في المرحلتين الأولى والثالثة سيوفر لجسمك ما يكفي من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية في مرحلة صيام الماء وكذلك للتعافي من الصيام.