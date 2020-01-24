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تعرف عليها .. 8 أطعمة تساعد في التخلص من سموم الجسم

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:31 م
تعرف عليها .. 8 أطعمة
تعرف عليها .. 8 أطعمة تساعد في التخلص من سموم الجسم
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رضوى حسام

يتعرض جسم الإنسان للعديد من السموم، سواء عن طريق حاسة الشم أو اللمس، أو تناول بعض الأطعمة المسمومة.


لحسن الحظ كشف موقع " health line " عن أبرز الأطعمة التي تساعد في التخلص من سموم الجسم، وتشمل..


 -         تحتوي المكسرات على مضادات الأكسدة التي تمنع الجذور الحرة، بالإضافة إلى عملها على تنظف الكلى وأعضاء الجسم الداخلية.

-         تعمل الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون وزيت اللوز على تحسين حركة الجهاز الهضمي، وتساعد على التخلص من السموم عن طريق الإخراج.

 -         الفول لديه قدرة على امتصاص السموم الموجودة على جدار الأمعاء.

 -         يحتوي الليمون على فيتامين (c) الذي يحلل السموم ويطهره الجسد منها، ويحافظ على نسبة حمضية الجسم.

-         يعتبر الجرجير غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تعمل على إزالة السموم، ويسهل عملية الهضم ويساعد على طرد السوائل المحتبسة بالجسم.

-         يحتوي الثوم على حمض الكبريتيك وهو عامل مزيل للسموم بطريقة طبيعية، كما أنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة ومضادة للبكتيريا.

-         الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة ويعتبر من أشهر المشروبات المعروفة بتخليص الجسم من السموم، لأنه غني بمركبات تنقي الجسم من السموم.

يعتبر البقدونس من الخضراوات التي تساعد على إدرار البول وتخليص الجسم من السموم.

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