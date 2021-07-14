تعرف على دايت الماء للحصول على جسم رشيق قبل عيد الأضحى

صيام الماء هو فترة لا يأكل فيها الإنسان طعامًا ويشرب الماء فقط، والصيام بهذه الطريقة قد يساعد في إنقاص الوزن بشكل سريع في وقت قصير قبل عيد الأضحى .

للتأكد من أن صيام الماء يتم بأمان ، يجب على الناس الاستعداد بشكل صحيح واختيار الوقت المناسب للذهاب بدون طعام ، عندما لا يحتاج الجسم إلى الكثير من الطاقة.

1- ما هو رجيم الماء

صوم الماء: هو صوم الإنسان الذي لا يأكل ولا يشرب إلا الماء.

لا يوجد وقت محدد يجب أن يستمر فيه صيام الماء ، لكن المشورة الطبية تقترح عمومًا ما بين 24 ساعة إلى 3 أيام كحد أقصى للوقت الذي يجب أن تبقى فيه بدون طعام.

كما أن صيام الماء أصبح الآن شائعًا في حركات الصحة والعافية الطبيعية ، غالبًا جنبًا إلى جنب مع التأمل، وممارسة الرياضة الخفيفة.

دايت الماء

2- رجيم الماء السريع في أسبوع

يمكن أن يكون الصيام المتقطع بديلاً عن فترات الصيام الطويلة، هذا يعني عدم تناول أي شيء أو تناول عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية لفترة معينة من الوقت ثم تناول الطعام كالمعتاد لفترة محددة أخرى، مثال على ذلك هو النظام الغذائي 5: 2 ، حيث يأكل الشخص نظامًا غذائيًا منتظمًا لمدة 5 أيام في الأسبوع ، وربع السعرات الحرارية اليومية في اليومين المتبقيين.

في دراسة بمقارنة الصيام المتقطع وتناول نظام غذائي مستمر منخفض السعرات الحرارية ، وجد أن كلتا الطريقتين مفيدتان بنفس القدر لفقدان الوزن ، بالإضافة إلى تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان والسكري وأمراض القلب، تم العثور على الصيام المتقطع ليكون من السهل الالتزام بنظام غذائي منخفض السعرات الحرارية.

3- رجيم الماء والمشي

استنادًا إلى الدراسات التي أجريت على الفئران والجرذان ، تشير إلى أن الصيام قد يقي من أمراض معينة ، مثل مرض السكري ، ولديه القدرة على تأخير الشيخوخة، يرتبط الصيام المنتظم لفترات قصيرة مع المشي بانخفاض معدلات الإصابة بمرض السكري ، وانخفاض مؤشر كتلة الجسم ، وانخفاض خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي لدى الأشخاص الذين يخضعون لفحص الشرايين المسدودة.

على الرغم من عدم وجود دراسات بشرية مكثفة حول الصيام، وجدت الأبحاث بعض تأثير إيجابي على ضغط الدم ، ووزن الجسم ، وتحسين التهاب المفاصل الروماتويدي الأعراض من الدراسات الصغيرة، يمكن أن يكون للصيام آثار ضارة على الجهاز المناعي لكبار السن ، لذلك يجب على الأفراد طلب المشورة الطبية حول ما إذا كان صيام الماء العرضي مفيدًا.

دايت الماء

4- رجيم الماء يوم واحد



يمكن للأشخاص الذين يعانون من عوامل الخطر لأمراض معينة الاستفادة من الصيام قصير الأمد. وتشمل هذه:

مرض قلبي

ضغط دم مرتفع

ارتفاع نسبة الكوليسترول

داء السكري

زيادة الوزن

غالبًا ما ترتبط هذه المخاطر، عندما لا يتمكن الجسم من الوصول إلى الكربوهيدرات ، وهي مصدر الطاقة المفضل لديه ، فإنه يستخدم الدهون لذلك ، يمكن أن يؤدي الصيام إلى فقدان الوزن لأن الجسم يستخدم الدهون في الجسم للحصول على طاقته.

وفقًا لأكاديمية التغذية وعلم التغذية ، فإن أفضل طريقة لـ فقدان الوزن هي تناول الطعام ببطء ، والجمع بين اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، من المهم أيضًا محاولة تغيير بعض عادات الأكل ، مثل تقليل عدد الأطعمة السكرية والوجبات الخفيفة التي يتم تناولها.

5- رجيم الماء مع الأكل

اذا لم يصوم أحد من قبل ، فعليه التفكير في البدء بصيام ليوم واحد لتجربته والتأكد من عدم وجود آثار ضارة، يجب ألا يتم الصيام لمدة تزيد عن 3 أيام إلا بعد طلب استشارة طبيب مختص، او مع تناول الأكل بشكل بسيط

يمكن أن يكون الصيام متعبًا عقليًا وجسديًا ، لذلك يجب على الناس الاستعداد بعناية من خلال:

الأكل الجيد قبل الصيام ، مع الأطعمة الغنية بالطاقة

اختيار وقت يسمح بالراحة ، ربما يوم لا تكون فيه في العمل

الامتناع عن الصيام في حالة المرض أو التعب الشديد

تجنب التمرين المتطلب

التفكير في بناء صيام ببطء ، ربما عن طريق تقليل حجم الوجبات

أثناء الصيام ، من الضروري شرب كمية كافية من الماء ونشر ذلك على مدار اليوم. قد يكون من المغري أن تشرب أكثر من المعتاد أثناء الصيام ، لكن هذا قد يكون ضارًا ويجب تجنبه.

عند إنهاء صيام الماء ، يجب ألا يأكل الشخص كثيرًا دفعة واحدة ، بل يجب أن يتراكم تدريجيًا لتجنب آلام المعدة أو الشعور بالمرض.

6- اضرار رجيم الماء

في الواقع ، تظهر الأبحاث أنك قد تفقد ما يصل إلى 2 رطل (0.9 كجم) كل يوم من صيام الماء لمدة 24 إلى 72 ساعة .

لسوء الحظ ، قد يأتي الكثير من الوزن الذي تفقده من الماء والكربوهيدرات وحتى كتلة العضلات.

1- قد يصاب بالجفاف

على الرغم من أن الأمر يبدو غريباً ، إلا أن صيام الماء قد يجعلك تصاب بالجفاف، وذلك لأن ما يقرب من 20-30٪ من استهلاكك اليومي من الماء يأتي من الأطعمة التي تتناولها

إذا كنت تشرب نفس الكمية من الماء ولكنك لا تتناول الأطعمة ، فقد لا تحصل على كمية كافية من الماء .

تشمل أعراض الجفاف الدوخة والغثيان والصداع والإمساك وانخفاض ضغط الدم وانخفاض الإنتاجية، لتجنب الجفاف ، قد تحتاج إلى شرب أكثر من المعتاد .

2- قد يعاني من انخفاض ضغط الدم الانتصابي

يعتبر انخفاض ضغط الدم الانتصابي شائعًا بين الأشخاص الذين يصومون .

يُعرَّف بأنه انخفاض في ضغط الدم يحدث عندما تقف فجأة ، ويمكن أن يجعلك تشعر بالدوار ، والدوار ، وخطر الإغماء .

إذا كنت تعاني من انخفاض ضغط الدم الانتصابي أثناء الصيام ، فقد تحتاج إلى تجنب القيادة أو تشغيل الآلات الثقيلة، قد يؤدي الدوخة وخطر الإغماء إلى وقوع حادث.

إذا واجهت هذه الأعراض أثناء صيام الماء ، فقد لا يناسبك هذا الصيام

المصدر medicalnewstoday

healthline