مع برودة الجو أسرع رجيم لحرق الدهون والسيطرة على شهيتك

إذا كنت ممن لا يقدرون السيطرة على الشهية خلال فصل الشتاء وتريدين التخلص من الوزن الزائد في وقت قياسي إليك خطة الرجيم التالي لمدة 30 يوم فهى تساعدك على التخل من الوزن الزائد دون حرمان إليك خطة الرجيم وفقا لموقع "هيلث"

الأسبوع الأول

الإفطار ..



- كوب من الشاي الأخضر أو كوب من الجزر



-وجبة خفيفة عند الساعة 11 صباحًا: ثمرة فاكهة أو كوبًا من الجبنة البيضاء منزوعة الدسم.



-الغداء .. طبقًا من السلطة + طبق من الخضار السوتيه + شريحة لحم أو فراخ مشوية



وجبة خفيفة: كوبًا من الشاي الأخضر



العشاء: كوب من الزبادى

الأسبوع الثاني

الإفطار :2 بسكوت دايجستف + كوب شاى بحليب خالى الدسم

الغداء اختارى من الآتي:

3 ملاعق من الأرز مع صدر دجاج مشوي أو مسلوق طبق من الخضار النيء الطازج دون إضافة ملح أو زيت..

أو 3 ملاعق من المكرونة مع الدجاج المشوي أو المسلوق

وطبق من السلطة.. أو علبة من التونة الخالية من الزيت مع شريحة من الخبز البني وطبق من السلطة بزيت الزيتون.



:بيضتان مسلوقتان مع شريحة واحدة من الخبز البني وكوب من عصير البرتقال الطازج.

الأسبوع الثالث



الإفطار طبق من الشوفان + ملعقة عسل واحدة

الغداء والعشاء

قطعتان أو 3 من لحم الدجاج المشوي + 4 إلى 5 شرائح أناناس

بعد ساعة كوب من اللبن الزبادي منزوع الدسم ومن دون سكر

.وجبات خفيفةكوب من القرفة بالجنزبيل



الأسبوع الرابع

الإفطار:



قطعة من الجبن القريش + شاي بدون سكر

أو

125 جرامًا من الجبن + كوب من القهوة بدون سكر



الغداء:



150 جرامًا من اللحم الأحمر +طبق من السلطة الخضراء

أو

2 شريحة من سمك السلمون + طبق من السلطة الخضراء



العشاء:

2 بيضة + طبق من السلطة الخضراء



أو قطعة جبن قريش+ 1 توست سن



أو كوب زبادى