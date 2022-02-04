نجوم الفن ينعون أسطورة المسرح العربي جلال الشرقاوي

سيطرت حالة من الحزن على صفحات نجوم الفن بمواقع التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عن وفاة الفنان والمخرج الكبير جلال الشرقاوي، صباح اليوم الجمعة، متأثرًا بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا.

تسابق النجوم على نعى المخرج الكبير جلال الشرقاوي وسط حديث عن مشواره الفني وأعماله التي تركت أثرًا كبيرًا في المسرح والدراما والسينما.

وكتب نبيل الحلفاوي، عبر حسابه على "تويتر": "‏‏رحل عنا اثنان من كبار فناني المسرح المصري. الفنانة عايدة عبد العزيز التي لطف الله بها بعد فترة معاناة مع المرض.



وتابع "الأستاذ جلال الشرقاوي رجل المسرح معلما وممثلا ومخرجا ومنتجا وإداريا، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته وخالص العزاء لأسرتيهما ومحبيهما والساحة الفنية."

فيما كتب هاني رمزي، عبر حسابه على "تويتر": "‏لقد فارق عالمنا أثنين من عمالقه الفن والمسرح أستاذى الذى تتلمذت على يديه الفنان والمخرج الكبير جلال الشرقاوى والفنانه القديره عايده عبد العزيز رحمهما الله وعزائى لأسرهم وكل محبينهما"



وكتب خالد النبوي عبر حسابه علي "تويتر"‏خالص العزاء في رحيل الأستاذ والمخرج الكبير جلال الشرقاوي.. سنة كاملة معاك في مسرحية الجنزير ،، علمتني كتير ،، الله يرحمك "



ونعى النائب والاعلامي مصطفى بكرى عبر حسابه علي "تويتر" المخرج المسرحي جلال الشرقاوي وكتب "‏البقاء لله في وفاة المبدع المخرج جلال الشرقاوي أحد أبرز رواد المسرح ، الذي قدم الكثير من المسرحيات الهادفه وكان فنانا وطنيا مبدعا ، رحم الله المخرج المبدع وألهم أسرته وجمهوره الصبر والسلوان"



ومن جانبه أعلن الفنان أحمد فهمى عن حزنه لرحيل جلال الشرقاوي وكتب علي "تويتر"‏إنا لله وإنا إليه راجعون خالص التعازي في وفاة المخرج الكبير ‎#جلال_الشرقاوي"



وقال الفنان محمد انور عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" : "‏إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله في وفاة المخرج الكبير ‎#جلال_الشرقاوي"



كما نعت الكاتبة فاطمة ناعوت الراحل جلال الشرقاوي عبر "تويتر" وكتبت "‏وداعًا جلال الشرقاوي إنّا لله وإنّا إليه راجعون"



ورحل جلال الشرقاوى عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 87 عاماً، إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث أصيب يوم 24 يناير الماضى وتم نقله إلى المستشفى وأجرى مسحتين وجاءت نتيجتهما إيجابية، ثم تدهورت حالته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.



ويعد الفنان جلال الشرقاوى واحدًا من كبار القامات الفنية فى مصر والوطن العربى، فهو صاحب مدرسة خاصة فى المسرح سواء بالتمثيل أو الإخراج، وقدم خلال مشواره الفنى الذى بدأه منذ ستينيات القرن الماضى العديد من الأعمال الفنية التى جمعته بكبار الفنانين كما كان له دور كبير فى اكتشاف عدد من النجوم.



























