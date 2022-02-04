جويل مردينيان تبهر متابعيها بـ بنطلون ليجن جريء.. شاهد

استعرضت خبيرة التجميل، جويل مردينيان، أنوثتها، خلال صورة شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت جويل مردينيان، بجوار دبدوب كبير باطلالة جريئة وارتدت بنطال ليجن مُجسم باللون الاسود، ونسقت معه بشال اسود مميز ؛ ليعكس أناقتها وقوامها الممشوق، وانتعلت جويل مردينيان هاف بوت باللون الجملى.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت جويل مردينيان، تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت خصلات شعرها الشقراء تنسدل على كتفيها بشكل ويفي مرتب ولامع.

وتحرص جويل مردينيان، على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

وجويل مردينيان مذيعة لبنانية تقدم برنامج «جويل» على قناة «إم بي سي»، وكانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي.