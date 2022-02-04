محمد صلاح يواصل الاحتفال بتأهل المنتخب لنهائي أمم إفريقيا



حرص محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطني وليفربول الإنجليزي، على الاحتفال بتأهل الفراعنة لنهائى أمم إفريقيا على حساب المنتخب الكاميروني.



ونشر كابتن منتخب مصر عبر "انستجرام" صور له احتفالا بالفوز والتأهل لنهائى أمم إفريقيا لملاقاة السنغال الاحد المقبل.



وتأهل منتخب مصر لنهائي البطولة الإفريقية بعد الفوز على نظيره الكاميروني بركلات الترجيح، في اللقاء المقام على ملعب باول بيا ستاديوم ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني كارلوس كيروش، لتحقيق الفوز على السنغال في مباراة الأحد، والتتويج ببطولة أمم أفريقيا للمرة الثامنة في تاريخ الفراعنة.