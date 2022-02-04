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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يواصل الاحتفال بتأهل المنتخب لنهائي أمم إفريقيا

محمد صلاح
محمد صلاح

 


حرص محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطني وليفربول الإنجليزي، على الاحتفال بتأهل الفراعنة  لنهائى أمم إفريقيا على حساب المنتخب الكاميروني.


ونشر كابتن منتخب مصر عبر "انستجرام" صور له احتفالا بالفوز والتأهل لنهائى أمم إفريقيا لملاقاة السنغال الاحد المقبل.


وتأهل منتخب مصر لنهائي البطولة الإفريقية بعد الفوز على نظيره الكاميروني بركلات الترجيح، في اللقاء المقام على ملعب باول بيا ستاديوم ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية. 

ويسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني كارلوس كيروش، لتحقيق الفوز على السنغال في مباراة الأحد، والتتويج ببطولة أمم أفريقيا للمرة الثامنة في تاريخ الفراعنة.

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IMG_٢٠٢٢٠٢٠٤_٢٢٢٩٣٦
محمد صلاح الاحتفال بالتأهل لنهائي امم افريقيا كأس الأمم الافريقية منتخب مصر كابتن منتخب مصر

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