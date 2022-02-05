عمرو أديب عن العاملين في bein sport: عملوا الصح وفرحوا معانا

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته بإظهار بقناة "bein sport" المساندة والدعم للمنتخب المصري خلال مواجهة الكاميرون في مباراة نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأوضح أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" الناس في بي إن سبورت عملوا الصح.. كان فيه جامعة دول عربية في bein sport فرحت لمصر.. الناس وقفوا معانا وفرحوا معانا".

وأردف:" من أسبوعين قولتهم عاوزين نشوفه سنانكم (بعد فوز المنتخب).. إحنا شوفنا أسنانهم وجمالهم وفرحتهم بينا.. مصر ترفع الرأس وكفاية فرحة الناس في الشوارع".

