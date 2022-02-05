طارق شوقي: لن ينجح تطوير التعليم إلا بتحطيم عبادة صنم الامتحانات

عن فيديو ضرب مدرسة منع الغش

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على واقعة الاعتداء على معلمة الدقهلية بسبب رفضها الغش في لجان الامتحانات، قائلا:" الغش ظاهرة واسعة النطاق، وهذه الواقعة ليست الأولى خلال الخمس سنوات الماضية، حيث كان هناك محاولات لبيع الأبحاث بالمكتبات خلال جائحة كورونا.

وأوضح شوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" تم رصد 250 ألف طالب بالثانوية العامة العام الماضي يحولون الغش عبر تطبيق "تليجرام"، مضيفا:" مش هينجح أي تطوير إلا إذا أدركنا الهدف الحقيقي من التعليم.. عبادة صنم الامتحان والدرجة سيقضي على أي محاولة تطوير".



وأشار إلي أن تم تحويل امتحان الصف الأول الثانوي من إلكتروني لورقي لمنع الغش، حيث أن هناك 360 ألف طالب يحاولون الغش عبر "تليجرام".