خالد سعد: نستطيع تصنيع سيارة مصرية بنسبة 100% عدا البطارية

كشف المهندس خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، تفاصيل تصنيع سيارات محلية خلال الفترة المقبلة.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" والمذاع عبر قناة "المحور"،:" نسبة المكون المحلي في تصنيع السيارات الملاكي وصل إلى 45% و60% بالنسبة للسيارات النقل والميكروباص.

وأضاف خالد سعد":"الدولة المصرية قادرة على زيادة المكون المحلي في صناعات السيارات ولكن بشرط أخذ موافقة الشركة الأم لصناعة السيارة بنسب أعلى من المتفق عليها.

وأشار إلي أن "مصر لديها القدرة على زيادة نسبة المكون المحلي بنسبة أكبر من كده وقادرة على زيادة نسبة المكون المحلي في السيارات الملاكي وهناك ملايين العاملين في المجال".

وأكد أمين عام رابطة مصنعي السيارات،:" نستطيع تصنيع سيارة مصرية محلية بنسبة 100% عدا البطارية ومن الممكن تصنيع محرك سيارة مصري ولكنه صعب ويحتاج لاستثمارات ضخمة".