وزير التعليم لـ المدرسة المعتدي عليها: شرفتينا وشرفتي معلمين مصر المحترمين

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، التحية إلى وداد حمدي، المعلمة المعتدى عليها في الدقهلية لرفضها السماح للطلاب بالغش.

وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" "شرفتينا وشرفتي معلمين مصر المحترمين.. وسنسعد بك في الوزارة يوم الإثنين المقبل لمناقشة إجراءات مشددة لمنع الغش".

وأوضح طارق شوقي:" يجب على أولياء الأمور أن يعيدوا النظر ويربوا أولادهم على رفض الغش وليس مساعدتهم، والدولة ستعمل على حماية معلميها، وستشهد الأيام المقبلة إجراءات مشددة لحماية المعلمين بإجراءات قانونية وأمنية من أي اعتداءات، معلقا: "لسه الطريق طويل".

ومن جانبها، قالت وداد حمدي، المعلمة المعتدى عليها، :" أنا بخير ولم أتعرض لأي اصابات، موضحة:" : "الأهالي شتموني، ووصل ليا تهديدات، ولكن الأمن كان كويس"، مؤكدة أنها ستعود لعملها بصورة طبيعية..