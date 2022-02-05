بإطلالة كلاسيكية .. شاهد احدث ظهور لـ هبة مجدي عبر انستجرام

نشرت الفنانة هبة مجدي صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هبة مجدي بإطلالة كلاسيكية مرتدية جاكيت باللون الأسود ، مما نال إعجاب متابعيها.

يذكر أن هبة مجدي شاركت فى الموسم الرمضانى الماضى من خلال مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان وشارك فى بطولته سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.