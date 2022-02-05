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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بتصميم جديد .. بي ام دبليو الفئة السابعة 2023 تظهر أثناء اختبارها

بي ام دبليو الفئة
بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2023

أعلنت شركة  بي ام دبليو الألمانية لصناعة السيارات ، انها تعمل حالياً على تطوير سيارات الجديدة الفئة السابعة 2023، والتى ظهرت اثناء اختبارها بتمويهات اقل ، لتكشف لنا انها ستكون ضمن السيارات الهجينة الخاصة بالشركة .

 بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2023

وظهرت السيارة بي ام دبليو الفئة السابعةموديل 2023 ، بشبك بارز فوق مأخذ هواء رياضي تحيط به مصابيح أمامية منقسمة، ومصد أمامي جديد يحتوي على عناصر زاويّة بارزة توجه الهواء إلى مآخذ الهواء العمودية، ومن الجانب .

 بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2023

كما ان السيارة بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2023 ، تحصل على أقواس العجلات البارزة ومنفذ الشحن الأمامي الذي يشير إلى أنها سيارة هجينة بالقابس، ومقابض الأبواب المتدفقة وسقف أكثر أناقة.

 بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2023

وتأتى السيارة فى بخلفية تضم مصابيح خلفية نحيلة ومصد منمق مع لمسات زاويّة أيضاً، ومن المثير للاهتمام أن واحدة من النماذج الأولية التي التقطت العدسات التجسسية صوراً لها لا تحتوي على عادم مرئي، بينما الآخر يظهر بنظام عادم رباعي.

 بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2023

والجدير بالذكر ، ان السيارة بي ام دبليو الفئة السابعةموديل 2023  ستحصل على شاشة منحنية مماثلة لتلك التي رأيناها في iX، ومن المفترض أن تحصل على أجهزة قياس رقمية مقاس 12.3 بوصة ونظام ترفيهي مقاس 14.9 بوصة، بالإضافة إلى عجلة قيادة جديدة تحتوي على شرائط مضيئة، ومجموعة أزرار جديدة، وناقل حركة بسيط.

 

و ستتوفر بي ام دبليو الفئة السابعةموديل 2023  بعدد من المحركات المتنوعة بما في ذلك نسخة كهربائية بالكامل وهي i7، حيث قالت سابقاً أن السيارة الكهربائية ستحصل على بطارية عالية الجهد وتقنيات الشحن من الجيل الخامس من eDrive التي توفر بالفعل متعة القيادة المستدامة في بي ام دبليو iX.

 بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2023

ويؤكد الخبراء ان السيارة بي ام دبليو الفئة السابعةموديل 2023  من المحتمل أن تتوفر بمحركات بـ6 أسطوانات وثمانية أسطوانات، لكن للأسف سيتم الاستغناء عن المحرك V12حيث أعلنت الشركة سابقاً أن آخر محرك V12 سيتم استخدامه في سيارة بي ام دبليو سيكون في الفئة السابعة الحالية.

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