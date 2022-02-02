تصعد سطح القمر .. تويوتا تطور مركبة لاستكشاف الفضاء بحلول عام 2029

أعلنت شركة تويوتا تطوير مركبة لاستكشاف سطح القمر، من خلال عملها مع وكالة الفضاء اليابانية JAXA ، مع طموحات لمساعدة الناس على العيش على سطح القمر قبل نهاية العقد الجاري ثم الانتقال إلى المريخ على الهواء مباشرة .

لونار كروزر

وأوضحت شركة تويوتا أن السيارة التي يتم تطويرها مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية تدعى “لونار كروزر”، والتي يكرّم اسمها سيارة «تويوتا لاند كروزر».

لونار كروزر

و قال تاكاو ساتو ، رئيس مشروع لاند كروزر في شركة تويوتا “نحن نرى الفضاء كمجال للتحول الذي يحدث مرة كل قرن، من خلال الذهاب إلى الفضاء، قد نكون قادرين على تطوير الاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها من التقنيات التي ستثبت أنها ذات قيمة لحياة الإنسان .

لونار كروزر

وتم تطوير ذراعًا آليًا للسيارة المُطورة لاند كروزر، من خلال شركة “جيتاي Gitai Japan Inc” المتعاقدة مع الشركة الام ، وتم تصميمه لأداء مهام مثل الفحص والصيانة، و تسمح “أداة التثبيت” الخاصة بها بتغيير نهاية الذراع بحيث يمكن أن تعمل مثل الأدوات المختلفة والرفع والكنس وغيرها من المهام.

وأضاف شو ناكانوز، الرئيس التنفيذي لشركة “جيتاي”، إنه شعر بأن التحدي المتمثل في الانطلاق إلى الفضاء قد تمت مواجهته بشكل أساسي، لكن العمل في الفضاء ينطوي على تكاليف ومخاطر كبيرة لرواد الفضاء، حيث ستكون الروبوتات في متناول اليد .