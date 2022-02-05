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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بصدي البلد للبحث عن إبنته المتغيبة

صدى البلد

أرسل القارئ أحمد أبو الفتح استغاثة لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن ابنته المتغيبة.

وقال في استغاثته ابنتي جنا احمد ابوالفتح 8سنوات متغيبة من تاريخ  ٢٩/١٠/٢٠٢١ بمحافظة بني سويف وتم رصد مكافأه ماليه لمن يدلي بأي معلومات عنها.

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين أرقام واتساب لتلقى شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية بعة شكاوي المواطنين تلقي شكاوي المواطنين

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