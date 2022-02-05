سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

عزت العلايلي .. واحداً من أبرز الفنانين فى تاريخ السينما المصرية ، حيث رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم لعام 2021 ، تاركاً تاريخ فنى طويل يصل الى لأكثر من 190 عملاً فنياً بين السينما والمسرح والتليفزيون .

عزت العلايلي حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخواته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم رسالة من امرأة مجهولة عام 1962 والذي كان بمثابة بدايته السينيمائية.

عزت العلايلي

تعددت أعمال عزت العلايلي بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، أحد أهم أدواره كان في فيلم الأرض عام 1970 من إخراج يوسف شاهين.

ومن أبرز أعمال عزت العلايلي الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت ، السقا مات ، الأختيار ، وفي المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها أهلا يا بكوات، ثورة قرية.

أهم أفلام عزت العلايلي :

شارك الفنان عزت العلايلي فى 10 أفلام فى قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية حسب إستفتاء النقاد عام ١٩٩٦ وهما : بين القصرين ١٩٦٤، قنديل أم هاشم ١٩٦٨، الأرض ١٩٧٠، الإختيار ١٩٧١، زائر الفجر ١٩٧٥، على من نطلق الرصاص ١٩٧٥، السقا مات ١٩٧٧، إسكندرية ليه؟ ١٩٧٩، أهل القمة ١٩٨١، الطوق والإسورة ١٩٨٦.

عزت العلايلي ومحمود المليجي فى فيلم الأرض

عزت العلايلي يعتزل السينما :

كاد الفنان عزت العلايلي ان يعتزل العمل السينمائي ويكتفى بالتمثيل فى الاعمال التليفزيونية بعد فشل فيله زقاق السيد البلطى ، حيث كان يرى ان العمل على المستوى الفنى جيد ويستحق ان يحقق إيرادات الا ان هذا الأمر لم يحدث مما أصابه بالإحباط .

وهذا الأمر جعل الفنان عزت العلايلي يرفض العمل فى فيلمه الأرض ، الا ان الفنان يوسف شاهين أصر على ان يضمه الى الأبطال ، وحقق الفيلم نجاحاً ، وعاد عزت العلايلي عن قراره.

فوبيا عزت العلايلي :

كان الفنان عزت العلايلي لديه “ فوبيا ” من صعود الطائرة وهبوطها ، مؤكداً ان اثناء الطيران لا يشعر بالخوف ، ولكن خلال مرحلتى الاقلاع والهبوط يشعر بالخوف الشديد.

صداقة عزت العلايلي وعبد الحليم حافظ :

ربطت بين الفنان عزت العلايلي والفنان عبد الحليم حافظ علاقة صدافة ، وكانت هناك مشروع سينمائى مقرر ان يجمعهما وهو فيلم “ عودة الأبن الضال ” ، الا ان الطرفان إعتذروا عن المسرحية .

وأكد الفنان عزت العلايلي ان هناك علاقة صداقة شديدة جمعت بينه وبين عبد الحليم حافظ ، الا انه كان يرفض الحديث عن الأمر ، حتى لايكون بمثابة متاجرة بتلك الصداقة .

عزت العلايلي وأغتيال عبد الناصر :

وكان للفنان عزت العلايلي، نشاط في مناهضة الاحتلال الإنجليزي في بداية حياته، إذ شارك في الكفاح ضد الإنجليز بمدن القناة، وقت أن كان طالبًا، إذ قام بتسجيل اسمه مع محام للانضمام للحركات المناهضة للاحتلال.

عزت العلايلي

وفي هذه الأثناء تم الاعتداء على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في حادث المنشية الشهير بالإسكندرية عام 1954، وعلى خلفية هذا الحادث تم اعتقال عدد كبير من المشتبه فيهم بمحاولة اغتيال «ناصر»، وقضى عزت العلايلي 21 يومًا في المعتقل.

زوجة عزت العلايلي:

كان الظهور الأخير للفنان عزت العلايلي قبل وفاته مع الفنانة إسعاد يونس ، وقد قام بالبكاء عند حديثه عن زوجته الراحلة ، مؤكداً انه لم يتخيل انها سوف تتركه وترحل ، وبعد وفاتها كان يسمع صوتها فى أرجاء المنزل وهو يجلس وحيداً .

وأستكمل عزت العلايلي فى فى أخر ظهور تليفزيوني له ان زوجته الراحلة كانت منظمة لكل أمور حياته .