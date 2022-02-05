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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأحمر.. إطلالة جذابة لـ مي سليم عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها بصورة جديدة ، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت مي سليم بإطلالة جذابة مرتدية تيشيرت باللون الاحمر ، مما حازت على إعجاب متابعيها.

بإطلالة أنيقة.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها

مي سليم تخطف أنظار جمهورها عبر إنستجرام

وكانت فاجأت الطفلة  "لي لي"  ابنة  الفنانة مي سليم ، والدتها على الهواء بمداخلة في أثناء استضافة الإعلامية  لميس الحديدي لها  مساء أمس رداً  على تصريحات   والدتها التي قالت فيها أنها تعاني  الامرين مع  ابنتها  بسبب الدراسة  الأونلاين نتيجة ظروف جائحة كورونا،  قائلة : فعلاً الدراسة أونلاين صعبة وبواجه بداية اليوم أني مش ببقى فايقة وعاوزة أنام تاني ومش بحس أني فايقة غير الساعة 1 الظهر ".

 

وتابعت لي لي، مداخلة خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON، قائلة:"  مش بتخانق مع ماما عادة غير في وقت الامتحانات"، لتعقب والدتها: فعلا بنتخانق وقت الامتحانات عشان بيبقى عندنا كتير، وفي نفس الوقت وبالذات في امتحان اللغة العربية.


وأضافت ساخرة من مستوى ابنتها في اللغة العربية، قائلة: لي لي ما شاء الله في اللغة العربية هايلة.

 

وردا على سؤال الحديدي الذي وجهته للي لي، حول رغبتها أن تسلك نهج والدتها وأن تكون فنانة أو مغنية،  لترد قائلة : بصراحة لا مش عاوزه أبقى ممثلة ولا مغنية عشان أنا عاوزه أبقى مصورة فوتوغرافية"

 

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