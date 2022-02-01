عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي سليم تخطف أنظار جمهورها عبر إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها بأحدث إطلالاتها، من خلال نشر صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت مي سليم بإطلالة جذابة مرتدية جاكيت جلد باللون الأسود وجيبة قصيرة ، مما حازت على إعجاب متابعيها.

ابنة مي سليم تفاجئها على الهواء: مش عاوزة أبقى ممثلة ولا مغنية

مي سليم : اختياراتي الفنية أصبحت صعبة وأبحث عن الأدوار القوية.. وتكشف أسباب طلاقها مرتين.. وهذه مواصفات فتى أحلامها

وكانت فاجأت الطفلة  "لي لي"  ابنة  الفنانة مي سليم ، والدتها على الهواء بمداخلة في أثناء استضافة الإعلامية  لميس الحديدي لها    مساء اليوم    رداً  على تصريحات   والدتها التي قالت فيها أنها تعاني  الامرين مع  ابنتها  بسبب الدراسة  الاونلاين نتيجة ظروف جائحة كورونا،  قائلة : فعلاً الدراسة أونلاين صعبة وبواجه بداية اليوم أني مش ببقى فايقة وعاوزة أنام تاني ومش بحس أني فايقة غير الساعة 1 الظهر ".

 

وتابعت لي لي، مداخلة خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON، قائلة:"  مش بتخانق مع ماما عادة غير في وقت الامتحانات"، لتعقب والدتها: فعلا بنتخانق وقت الامتحانات عشان بيبقى عندنا كتير، وفي نفس الوقت وبالذات في امتحان اللغة العربية.


وأضافت ساخرة من مستوى ابنتها في اللغة العربية، قائلة: لي لي ما شاء الله في اللغة العربية هايلة.

 

وردا على سؤال الحديدي الذي وجهته للي لي، حول رغبتها أن تسلك نهج والدتها وأن تكون فنانة أو مغنية،  لترد قائلة : بصراحة لا مش عاوزة أبقى ممثلة ولا مغنية عشان أنا عاوزة أبقى مصورة فوتوغرافية".

ابنه مي سليم اخبار مي سليم اطلالات مي سليم إطلالة مي سليم النجمة مي سليم

ترشيحاتنا

تخفيض التكاليف وأسعار المعادن وراء تحول مصر للألومنيوم إلى الربحية

دولة أوروبية تعلن رفع قيود كورونا فبراير الجاري

دعاء شهر رجب 2022 وحكم التهنئة به.. اعرف أفضل الأعمال فيه

تسريبات جديدة لمقصورة فولكس فاجن ID باز 2024 .. صور

ابتلاء صعب| ابن شريفة ماهر يتعرض لأزمة قبل خلافه مع أمه

القمر يشرق مع الشمس اليوم ويختبئ عن الأنظار طوال الليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمكافحة الحرائق .. إخلاء عاجل لـ مدن جامعة القاهرة

هل يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي بكأس العالم للأندية

شوبير يعلن الإصابة الحقيقية لـ محمد الشناوي

اليوم.. التموين تصرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر فبراير

النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائي في مصرع 7 من أسرة واحدة بالشرابية

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

أضرار جسيمة في شمال أوروبا بسبب العاصفة مالك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاميرا خفية فضحتها.. ممرضة تعذب عجوزا في دار مسنين| فيديو

أسود وعيونه حمرا.. شاهد مخلوق غريب يطارد صيادا في عرض البحر|فيديو

محمد منير يتألق بحفل ضخم في القاهرة الجديدة وسط تفاعل محبيه

لحظة تسلق رجلين لمبنى شاهق لإنقاذ طفلة من حريق ضخم |فيديو

فيديو

مع ضيفها عبدالمنعم عمايري.. يسرا تكشف عن أول قصة حب في حياتها

بعد تسريبها.. أحمد مكى يطرح أغنيته مع ويجز

فيديو جراف.. هنيدي يفتح النارعلى الكاميرون بسبب محمد صلاح.. تفاصيل

منظومة جديدة.. وزير التعليم يقرر تدريس البورصة لطلاب 5 و6 ابتدائي “فيديو”

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

اﻟﻤﺰﻳﺪ