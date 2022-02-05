إزالة 9 حالات تعد على الأراضى في البحيرة

إزالة التعديات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الحملات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً مؤكداً على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وفي نفس السياق شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 9 حالات تعد بإجمالي مساحة بلغت 1311 م٢ بنطاق 6 مراكز عبارة عن الآتي :

- إزالة حالتي تعد في المهد بمساحة 526 م٢ بحوش عيسى عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض وحفر تحت سطح الأرض معدة للبناء .

- إيقاف أعمال مخالفة على مساحة 250 م٢ عبارة عن شدة خشبية استعداد لعمل سلم خرساني خارج الحيز العمراني بنطاق الوحدة المحلية بادفينا برشيد.

- إزالة حالتي تعد بمساحة 215 م٢ بأبو حمص عبارة عن قواعد خرسانية و مباني بالطوب الأبيض.

- إزالة حالتي تعد بمساحة 200 م٢ بقري زاوية غزال و سنهور بدمنهور عبارة عن شدات خشبية.

- إيقاف أعمال وفك شدة خشبية بمساحة 70 م٢ بنطاق وحدة أحمد عرابي ببدر.

- فك شدة خشبية على مساحة 50 م دور مخالف بقرية بريم بكوم حمادة.