جلسة صلح تتحول لمذبحة.. ننشر التفاصيل الكاملة لجريمة هزت حي الزمالك |صور

النيابة تعاين مسرح الجريمة وتستعجل تقرير الأدلة الجنائية والتحريات

استيقظ سكان شارع طه حسين بحي الزمالك علي مذبحة اسرية عندما اطلق مواطن الرصاص علي زوجته وشقيقته وطليقها وحماته ثم أطلق الرصاص علي نفسه منتحرا عقب ارتكاب الجريمة .

تبين أن الجريمة حدثت أثناء جلسة صلح بين المتهم وزوجته ، فيما أمرت نيابة حوادث وسط القاهرة بتشريح جثامين ضحايا الحادث وكلفت النيابة مصلحة الطب الشرعي باعداد تقرير مفصل عن اسباب الوفاة والاداة المستخدمة في ذلك.

وانتقل فريق من المعمل الجنائي التابع لوزارة الداخلية لموقع حادث مذبحة الزمالك لاجراء معاينة تصويرية ورفع البصمات من موقع الحادث ، وفحص مسرح الجريمة ، بينما تكثف الاجهزة الامنية من جهودها لسماع اقوال الشهود من الجيران واقارب المجني عليهم للوقوف على ملابسات الجريمة وتحفظت الاجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة المحيطة بالواقعة لفحصها .

وكانت منطقة الزمالك قد شهدت مذبحة اسرية في ظروف غامضة ، عندما اطلق مواطن الرصاص علي زوجته وشقيقته وطليقها ويصيب حماته بالرصاص ثم ينتحر باطلاق الرصاص علي نفسه .

فقد تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم حسام عشماوي رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل يفيد ورود بلاغ بمصرع ٤ اشخاص واصابه سيدة بالرصاص داخل شقة بحي الزمالك.

وفور اخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بالحادث وجه بسرعه تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الحادث ، والاستماع لشهود العيان من الجيران وكذا اقوال السيدة المصابه بعد تماثلها للشفاء.

علي الفور انتقل رجال المباحث الي مكان البلاغ ، وتبين من الفحص قيام صاحب الشقة محل البلاغ بقتل زوجته وشقيقته وطليقها واصاب حماته رميا بالرصاص من سلاحه الغير مرخص ثم انتحر باطلاق الرصاص علي نفسه ليسقط وسط بركه من الدماء .

تم اخطار النيابة العامة التي انتقلت الي مسرح الحادث وكلفت الادله الجنائيه وبفحص مسرح الجريمة ونقل الجثث الي المشرحه تحت تصرف النيابة لفحصها من خلال الطب الشرعي .

كما تبين من التحريات الاوليه ان المتهم انتحر عقب ارتكابه الجريمة بسبب خلافات عائلية ، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق

ضحايا مذبحة الزمالك

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