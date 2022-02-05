ورشة حكى من أدب وتراث «البادية المصرية» بجناح الطفل في معرض الكتاب

ضمن الفعاليات الثقافية والفنية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته ال53 اقيم بقاعة جناح معرض كتاب الطفل ورشة الحكى المستلهمة من "أدب البادية" والتراث الشعبى قدمها باحثى البادية وهم الفنان التشكيلى والباحث فى التراث الشعبى أبوالفتوح البرعصى مؤسس ورئيس شعبة أدب البادية بأتحاد الكتاب، وبنت البادية الشاعرة والاعلامية أحلام أبونوارة مقررة الشعبة.

بدأ «البرعصى» تقديم حكاية عن قيمة المياه واهميتها لكل كائن حى مثتعينا ومسترشدا بالامثال الشعبية، وذكر وشرح معنى المثل الشعبى البدوى، ونالبير اللى تشرب منه ماترمى فيه حيط وفيه نصيحة للاطفال للمحافظة على مناهل المياه فى الصحراء وأهمية الحفاظ على مياه الابار وترشيد استخدامها.

ثم حكت "بنت البادية" أحلام أبونوارة حكاية أسليسله وأم زبعبع مستلهمه من حكايات جدتها فى بادية البحيرة وقبائل أولاد على وفيها قيم وسلوكيات للطفل ومكانة الكرم والجود لدى أبناءالبادية والصحراء، وفى النهاية ينتصر الخير على الشر، ثم كانت عدة فواصل غنائية "لماء سيوة" أدريس حبون إلذى غنى للاطفال، وشاركه الكبار وأولياء الأمور فى أجواء جناح الطفل بالمعرض، والكل كان يصفق ويغنى للتراث البدوى.

واختتمت الورشة بحكاية سهام الزعيرى، التى حكت للحضور والأطفال "حكاية الغراب والنسر" ومكانة كل منهم فى وجدان الطفل المصرى.

ثم ختم البرعصى الورشة بالحديث عن الحرف التقليدية المهددة بالاندثار ودورها الثقافى والتراثي فى الحفاظ على هوية مصر وكان الختام على أنغام مطرب سيوة وشاركه الأطفال والحضور، ووجه البرعصى الشكر للدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب والقائمين على ورش الحكى وجناح الطفل بمعرض القاهرة الدولى للكتاب.

كما توجه الشكر للدكتورة أيمان سند، المشرفة على جناح الطفل، وايمان راشد، وكل الاطفال وأولياء الأمور الذين شاركو المتحدثين وتغنى الجميع لمصر الحبيبة مع الطفلة سلمى البرعصى، ورددوا اغنية "مصر أم الدنيا والدين ..حماها رب العالمين بجيش وشعب، وشرطة وشعب.. وشبابها الطيبين..مصر أم الدنيا والدين".