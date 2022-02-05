في 3 قطاعات رئيسية.. وزير الإسكان: استثمارات مشروعات العلمين الجديدة بلغت 61.9 مليار جنيه

قام اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة إلى مدينة العلمين الجديدة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الوزارة، منهم المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الاسكان، والمهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وفي مستهل الزيارة، استمع رئيس الوزراء إلى عرض شامل حول موقف تنفيذ المشروعات بمدينة العلمين الجديدة.

وأكد مدبولي، اهتمام القيادة السياسية بمتابعة حركة التشييد والتنمية التي تشهدها هذه المدينة، من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من الموقع المميز الذي تتمتع به، وعناصر الجذب التي تؤهلها لتكون مقصداً سياحياً مهماً، ونقطة استقطاب بارزة للاستثمارات العالمية.



وشدد رئيس الوزراء على أهمية إسراع وتيرة تنفيذ كافة المشروعات بالمدينة وفق البرامج الزمنية المقررة، حيث وجه بتشغيل السينمات، والأماكن الترفيهية في المدينة مع حلول فصل الصيف القادم، مشدداً أيضاً على ضرورة تشغيل الشبكة المخصصة لتصريف الأمطار في المدينة، قائلاً: لن نسمح بوجود تراكمات لمياه الأمطار في شوارع "العلمين الجديدة".

مدينة العلمين الجديدة

وخلال العرض، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن المدينة تشهد تنفيذ استثمارات في 3 قطاعات رئيسية، هي: قطاع المرافق، ويضم محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 الف م3/يوم، ومحطة معالجه ثلاثية بطاقة 90 ألف م3، ومحطة محولات كهرباء بطاقة 525 م.ف.أ، وخزان تكديس مياه محلاة بسعة 60 ألف م3/يوم، ومحطات رفع صرف صحي، وأعمال مرافق المنطقة الشاطئية الشرقية باجمالي 3500 فدان، وكذا أعمال مرافق 15600 فدان ومنطقة الاسكان بالمنطقة الجنوبية. ثم قطاع الإسكان، ويضم عمارات الداون تاون بعدد 40 عمارة، والأبراج الشاطئية بعدد 18 برجاً، وأبراج مارينا العلمين بعدد 7 أبراج، وكمبوند 700 فدان، والحي اللاتيني، وأبراج الداون تاون، وسكن مصر بعدد 128 عمارة، والإسكان المتميز بعدد 80 عمارة. وأخيراً قطاع الخدمات، ويضم المنطقة الترفيهية، وجامعة العلمين الدولية، والأكاديمية البحرية، ومدينة الفنون، والأعمال البحرية، ومدرسة تعليم أساسي، والممشى السياحي.

وأضاف الوزير أن الاستثمارات التي تم انفاقها بالفعل في المشروعات المُنفذة بمدينة العلمين الجديدة، بلغت حتى الآن 61.9 مليار جنيه، بواقع 16.1 مليار جنيه في قطاع المرافق، و 47 مليار جنيه في قطاع الإسكان، و21 مليار جنيه في قطاع الخدمات، مؤكداً أن تلك المشروعات وفرت 100 ألف فرصة عمل بالمدينة، لافتاً إلى أن قيمة خطة مدينة العلمين الجديدة للعام المالي 2021/2022 تبلغ 17.14 مليار جنيه.

SLM_1459

SLM_1435

SLM_1449

SLM_1450

SLM_1477