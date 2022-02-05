كليات جامعة القاهرة تستعد للفصل الدراسى الثانى ..منح مجانية لطلاب الدراسات العليا في سياسة واقتصاد.. الخشت : تطوير برامج الساعات المعتمدة يلبي متطلبات سوق العمل

عميد سياسة واقتصاد : يوجد منح مختلفة لطلاب البكالوريوس و لطلاب الدراسات العليا

كلية الاداب تنتهى من الامتحانات الشفوى لطلاب الدراسات العليا

تستعد كليات جامعة القاهرة لـ الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021 -2022 ، وذلك لطلاب الدراسات العليا أيضا من الامتحانات الشفوى للقبول بالبرامج المختلفة أو بإعداد الجداول الدراسية لطلاب البكالوريوس .

ومن جانبه ، كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الاداب جامعة القاهرة ، موقف امتحانات الشفوى طلاب الدراسات العليا للالتحاق ببرامج الفصل الدراسى الثانى .

وقال الدكتور شريف شاهين ، إن كلية الآداب انتهت من امتحانات الشفوى لطلاب الدراسات العليا الخاص بقسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات لبرامج الماجستير والدكتوراه والدبلوم وسيتم الإعلان عن الأسماء المقبولة عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

كما كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، عن موقف تطبيق الساعات المعتمدة خلال عام 2021-2022 .

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت خلال تصريح لصدى البلد ، نجحت جامعة القاهرة في السنوات الأخيرة في استحداث وتطوير مجموعة من البرامج الدراسية المتميزة بنظام الساعات المعتمدة بالمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس والليسانس)، والتعليم الإلكتروني المدمج والنظام الأوروبي بمختلف كليات الجامعة، وتقبل طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بعد التحاقهم بتلك الكليات من خلال مكتب التنسيق أو الحصول على الحد الأدنى للكلية.

وأكد “ الخشت ” على أن هذه البرامج تحتوى على تطوير شامل للعملية التعليمية، وتخدم متطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتتناسب مع وظائف المستقبل، وتستهدف المساهمة في التنمية الشاملة ورسم خارطة العلوم المستقبلية وقاطرة الاقتصاد الوطني.

على الجانب الأخر ، كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة القاهرة ، عن المنح التي تقدمها الكلية خلال هذه الفترة للطلاب بشكل عام .

وقال الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لصدى البلد ، يوجد منح مختلفة لطلاب البكالوريوس و لطلاب الدراسات العليا ، منح البكالوريوس تقدم من بعض المؤسسات مثل البنوك و رجال الاعمال خرجين الكلية ، مؤكدا أن المنحة تغطى الدراسة في الشعبة الإنجليزية من مصروفات الدراسة خلال الأربع سنوات .

كما أشار عميد الكلية ، إلى المنح المقدمة إلى لطلاب الدراسات العليا ، فيوجد 4 منح دراسية لطلاب الماجستير من خريجي الشعبة العربي من الأقسام الخمسة بالكلية مقدمة من خريجي دفعة 1969 ، تغطي المنحة مصاريف الدراسة بالكامل- مرحلة التمهيدي والرسالة- ويشترط الاستمرار بها الحصول على تقدير جيد على الأقل في كل مقررات التمهيدي.

و أضاف “ السعيد ” يوجد 5 منح مقدمة من رجل الاعمال ممدوح عباس وهو من خريجي كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة ، بالإضافة إلى منح البنك المصري الخليجي وتقدم لـ 10 طلاب .

وكان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تقيمها وتشارك فيها الجامعة، خلال إجازة منتصف العام الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 - 2022، وذلك في إطار مشروع جامعة القاهرة لبناء الإنسان وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم المختلفة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل كامل حفاظًا على سلامة منتسبي الجامعة.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة تكثيف برامج التوعية لطلاب الجامعة، كما وجه بتكثيف الزيارات الميدانية للمشروعات القومية، واستحداث مسابقات جديدة للاختراع والابتكار والفنون، وإطلاق عدد من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، وتفعيل دور مراكز التدريب بالجامعة لإكساب الطلاب والخريجين مهارات التحول الرقمي.

