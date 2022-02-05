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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الروسية ناتاليا نيبرييفا تحصد فضية سباق التزلج بالألعاب الأولمبية الشتوية

المتزلجة الروسية
المتزلجة الروسية ناتاليا نيبرييفا بالميدالية الفضية

 فازت المتزلجة الروسية ناتاليا نيبرييفا بالميدالية الفضية اليوم /السبت/ في سباق التزلج بدورة الألعاب الأولمبية ببكين، وهي أول ميدالية للمنتخب الروسي.
وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) ، أن الروسية صاحبة الـ26 عاما توجت بالميدالية الفضية في منافستها أمام النرويجية تيريزا جوهوج التي حلت بالمركز الأول، فيما حلت النمساوية تيريزا ستادلوبر في المركز الثالث.
وتستضيف العاصمة الصينية بكين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية خلال الفترة من 4 وحتى 20 فبراير الجاري، ويبلغ عدد المسابقات في الألعاب الشتوية الحالية 109 ألعاب، وهو رقم قياسي من حيث عدد المنافسات، إذ تمت إضافة 7 مسابقات عن دورة الألعاب الشتوية لعام 2018.
ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
 

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