بيحبوها أكتر من ولادي.. زوجة عم الطفلة ساندي تعترف بدوافع قتلها

أدلت المتهمة بقتل الطفلة ساندي في مدينة الصف، باعترافات تفصيلية لجريمتها بعدما نجحت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ، في الكشف عن قيام زوجة عم الطفلة بقتلها وإلقائها من أعلى السطح أمام المنزل.

وقالت المتهمة، إنها تقيم في منزل عائلة زوجها، وتوجد بينها وبين سلفتها "والدة الطفلة" خلافات متكررة بسبب معاملة جميع من في المنزل لها معاملة حسنة خلاف معاملتهم معها، كما أن الطفلة ساندى تحظى بحب الجميع ورددت قائلة: "بيعاملوها أحسن من ولادي".

وأضافت المتهمة: قررت احرق قلوبهم عليها اشمعنا بيعاملوني أنا وولادي وحش وهي وأمها بيعاملوهم حلو.

وتواجه النيابة المتهمة بمقطع فيديو رصد لحظة القاء الجوال الذي يحتوي على جثة الطفلة من اعلى سطح المنزل وتحريات الاجهزة الامنية التي اكدت ارتكابها الواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز العثور على طفلة مقتولة داخل جوال امام منزلها بمدينة الصف حيث تبين ان زوجة عمها وراء ارتكاب الجريمة انتقاما من "سلفتها" والدة الطفلة بسبب خلافات بينهما.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمة استدرجت الطفلة وقامت بخنقها بدافع الانتقام ثم وضعت جثتها داخل جوال والقتها بالقرب من منزل الطفلة حتي تم العثور عليها، وتمكنت مباحث الجيزة من ضبط المتهمة وإحالتها للنيابة العامة التي باشرت التحقيق.

كان عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة طفلة أمام منزلها بإحدى قرى الصف، ملقاة داخل جوال، بعد تغيبها عدة ساعات، وجاري تكثيف التحريات لكشف غموض الجريمة، والتوصل لهوية الجاني، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة داخل جوال، ملقاة أمام منزلها في قرية بالصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، اختفت خلال لهوها، وبحث عنها أفراد أسرتها، وبعد مرور عدة ساعات على تغيبها، تم العثور على جثتها فجرا، داخل جوال ملقاة أمام منزلها.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، وأكدوا أن الطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، اختفت وعقب اكتشاف تغيبها، بحثوا عنها دون جدوى، حتى فوجئوا بالعثور على الجثة فجرا ملقاة أمام المنزل.

وفجرت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة مفاجأة في القضية حيث يتم حاليا تحديد هوية الجاني، بعدما رصدت كاميرات المراقبة شخص يتخلص يلقي بالجوال الذي يحتوي على جثة الطفلة من أعلى سطح منزلها.