بصور تجمعهما.. إمبابي يحتفل بعيد ميلاد نيمار

حرص كليان إمبابي لاعب باريس سان جيرمان، على زميله بالفريق "نيمار" بعيد ميلاده الـ 30؛ الذى يحل اليوم، حيث إنه من مواليد 5 فبراير عام 1992.



ونشر كليان إمبابي، على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام" مجموعة من الصور تجمعه بالبرازيلي نيمار دا سيلفا وكتب عليها "عيد ميلاد سعيد اخي".



وتعرض نيمار، لإصابة خطيرة في القدم اليسري، خلال مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان والتى أقيمت 29 نوفمبر الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الفرنسي.



وهناك حالة من التفاؤل داخل نادى باريس سان جيرمان حول عودة النجم البرازيلي نيمار خلال مواجهة ريال مدريد بعد أسبوعين، على الرغم من عدم بدء اللاعب التدريبات بالكرة بعد تعافيه من الإصابة.