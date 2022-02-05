«جمهور الأهلي يثق بكم».. هاشتاج يتصدر تويتر قبل مباراة المارد الأحمر مع مونتيري

حرص عدد من رواد تويتر على إطلاق هاشتاج "#جمهور الأهلي يثق بكم" وذلك لدعم القلعة الحمراء قبل مباراته أمام فريق مونتيري المكسيكي فى بطولة كأس العالم للأندية، وذلك على ملعب استاد آل نهيان في السادسة والنصف مساء.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً وجاءت التعليقات كالآتي :



ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات، بدون معظم نجومه الأساسيين، بسبب مشاركة عدد كبير مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، بالإضافة إلى إصابة البعض الآخر.



وأعلن بيتسو موسيماني تشكيل الأهلي لمواجهة مونتيري كالتالي:



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: على لطفى – رامى ربيعة – محمد مغربي - ياسر إبراهيم - علي معلول - أليو ديانج - محمد مجدى أفشة - محمد هاني - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.