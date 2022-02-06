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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 6- 2- 2022

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 6-2-2022 في البنوك العاملة بمصر منذ مطلع يناير الجاري .

وقال البنك المركزي المصري  عبر موقعه الرسمي إن متوسط سعر الدولار سجل 15.66 جنيه  للشراء مقابل 15.75 جنيه للبيع.
 

وبلغ أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه  15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع في  بنكي مصر والأهلي.

ووصل سعر الدولار لدي معظم البنوك العاملة بمصر 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه  للبيع في بنوك "قطر الوطني QNB، فيصل الاسلامي، الاسكندرية، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، المشرق، المصرف المتحد، عودة، قناة السويس، مصر إيران للتنمية، العربي الافريقي الدولي، البركة، بلوم".

وسجل سعر الدولار 15.67 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع في بنوك "المصري لتنمية الصادرات، الامارات دبي الوطني".


أعلى سعر للدولار


وبلغ أعلى سعر لـ الدولار في بنوك الأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي، بقيمة 15.68 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مال واعمال أخبار مصر والكويت البنك المركزي

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