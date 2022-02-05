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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحت شعار بناء جيل.. انعقاد المؤتمر الوطني للنشء في كفر الشيخ

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت مديرية الشباب والرياضة "إدارة الطلائع"، فعاليات المؤتمر الوطني الأول للنشء، تحت شعار "بناء جيل"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتورة عزة الدري، رئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، وإيمان عثمان، مدير عام إدارة الموهوبين، وهالة عثمان، مدير عام إدارة البرامج، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، ولبنى أبو القاسم، مدير ادارة الطلائع بالمديرية.


بدأت افتتاحية المؤتمر بتلاوة القرآن الكريم، ثم كلمة ترحيبية بالضيوف بمشاركة 500 طليع من مراكز شباب كفر الشيخ وسيدى غازى وسيدى سالم وقلين، وتقديم الدكتورة جاكلين بشرى مدير عام الثقافة بكفر الشيخ.


أكدت جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة، أن مشاركة النشء اليوم بهذا المؤتمر يهدف إلى بناء الشخصية المصرية وبناء مستقبل هذا الوطن، لتكوين قادة المستقبل، ووجهت دعوة للنشء خلال اللقاء الحواري المفتوح بالمؤتمر، أن يستغلوا كل يوم جديد لاكتساب الخبرات وبناء المهارات والقدرات، وتحقيق إنجاز جديد يضاف إليه وللمجتمع من حوله، وأن يكون فرداً مؤثرا متخذا رمزا وقدوة فى حياته، وأن يضع نصب أعينه اللحاق بالتكنولوجيا المحيطة من حوله ومواكبة المعلوماتية المتجددة كل يوم.


صرح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الهدف الرئيسي من المؤتمر، رفع وعي وثقافة ومهارات النشء من مختلف أنحاء المحافظة، وتعزيز قدراتهم، تمهيدا لأداء دورهم في بناء مستقبلهم وتنمية مجتمعاتهم، بالإضافة إلى الأهداف الأساسية وهى تكوين مجموعة قادة المجتمع المصري من النشء وهو أساس المؤتمر، تدريب وتأهيل مجموعة على المهارات القيادية ليشكلوا مجموعة تثقيف الأقران، تنفيذ عدد من التدريبات التأهيلية فى المناطق المهمشة من خلال مجموعة قادة المجتمع. 

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وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى أن من أبرز محاور المؤتمر مناقشة أطروحات دور النشء فى المجتمع، وبناء الوعي ومكافحة الشائعات، ثقافة الحوار وتقبل الآخر، والأسرة المصرية وحقوق الطفل. رؤيه مصر 2030م، الرياضة وبناء الشخصية، وإنجازات الدولة المصرية والحفاظ على القيم المصرية وذلك من خلال بناء الجانب المعرفي وبناء القدرات والمهارات ثم تغيير السلوك من أجل خلق الوعي والمواطنة.
 

وأضاف محروس، أنه يتم تأهيل وتدريب عدد من النشء من الفتية والفتيات على مستوى كل محافظة بمجموعة من المهارات اللازمة لصقل وبناء الشخصية التى تؤهلهم للمشاركة في الأنشطة العامة والمؤتمرات الدولية وتطوير شخصياتهم ليصبحوا أفرادًا نافعين بالمجتمع وتحضيرهم لمستقبل مشرق، وحرصت مؤسسة الشباب والرياضة على التعاون المثمر مع الشركاء من قطاعات التربية والتعليم والاتصالات والثقافة والإعلام والتخطيط والشئون المعنوية والدفاع الشعبي ومؤسسات المجتمع المدني.

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وزير الشباب وزارة الثقافة الشباب والرياضة كفر الشيخ وزير الشباب والرياضة

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