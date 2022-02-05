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منحة تدريبية بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية لتخريج 5000 سفير مناخ.. اعرف التفاصيل

منحة تدريبية بكلية
منحة تدريبية بكلية الدراسات العليا لتخريج 500 سفير مناخ

أعلنت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية عن منحة تدريبية  أون لاين  باللغة الإنجليزية بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الانساني ضمن فعاليات مبادرة المليون شباب متطوع للتكيف المناخي "البرنامج التدريبي لتأهيل سفراء المناخ " حيث يستهدف تخريج ٥٠٠٠ سفير مناخ من طلاب الجامعات الافريقية، برعاية اتحاد الجامعات الأفريقية والمركز الثقافي البريطاني  ووزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد ورئيس إتحاد الجامعات الأفريقية ا.د بكري سعيد عثمان ورئيس جامعة عين شمس أ.د محمود المتيني

وقد تم فتح باب التسجيل في البرنامج التأهيلي لسفراء المناخ الأفارقة  اعتبارا من اليوم السبت الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٢ و علي أن تبداء الدورة السبت الموافق ١٢ فبراير وتنتهي ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ وذلك لمدة ١٢ يوم، وهي منحة تدريبية لزيادة الوعي بالعمل المناخي ومواجهة التغيرات المناخية للانشطة الفردية والمنزلية  بإعداد جيل من الشباب الملهمين والمؤثرين ليكون لهم دور توعوي في القارة للحد انبعاثات الكربون والغازات المسببة للاحتباس الحراري وذلك استعدادا لتنظيم مصر مؤتمر الأطراف COP27 في نوفمبر القادم ٢٠٢٢

سجّل هنا:
https://forms.gle/fxHfAui6tE7ZCGSR7

وتقدم جامعة عين شمس منحة تدريبية مجانية لطلاب الجامعات الافريقية بالتعاون مع رؤساء ال COP26 ممثلا عنهم المركز الثقافي البريطاني واتحاد الجامعات الأفريقية الذي يضم ٥٠٠ جامعة في ٥٢ دولة إفريقيا سوف يرشح ١٠ طلاب من كل جامعة.

وهذا البرنامج  أون لاين علي تطبيق ميكروسوفت تيمز من خلال كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الانساني في إطار فعاليات مبادرة المليون، شباب متطوع للتكيف المناخي التي شاركت الكلية في تأسيسها ويتم التدريب علي ايدي خبراء وكوادر علمية متخصصة برئاسة الدكتورة نهي سمير دنيا وإشراف من الدكتور مصطفي الشربيني رئيس المبادرة والأمين العام حسام الدين محمود ، حيث يسعي اتحاد الجامعات الأفريقية الممثل للاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي للجامعات أن ينشر ثقافة المناخ وسوف ينظم دورة في بداية العام الدراسي الجديد لجميع الطلاب الجدد بمشاركة من الكلية والمبادرة وبعض المؤسسات التعليمية الافريقية.

موعد البرنامج : يبدأ من يوم الاثنين الموافق ١٢ فبراير ٢٠٢٢ وينتهي الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢

الفئة المستهدفة : الطلاب الافارقة بالجامعات الافريقية بمصر والخارج

يمنح المتدرب شهادة حضور معتمدة ٢٨ ساعة تدريبية

وفي نهاية البرنامج سيكون المتدرب لديه المعرفة والقدرة علي : 

اولا : التعرف علي مفهوم التغيرات المناخية واسبابها وتأثيراتها في مجال الزراعة والغذاء والمياه والصحة والتنوع البيولوجي وعلي كافة اهداف التنمية المستدامة لاجندة ٢٠٦٣ وفي افريقيا بصفة خاصة 
ثانيا: حساب البصمة الكربونية الفردية له وللآخرين وكيفية تقليل الانبعاثات التي تسببها الاستخدمات الفردية والمنزلية
ثالثا: سبل مواجهة التغيرات المناخية وإجراءات التكيف المناخي للانشطة الفردية 
رابعا : التقارير والمنظمات الدولية كن سفيرا "سفراء المناخ الافارقة" البرنامج الرائد في إفريقيا. 

الزراعة رئيس جامعة عين شمس وزيرة البيئة الدراسات العليا منحة تدريبية

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