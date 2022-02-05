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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

80 سم تفصل فريق الإنقاذ عن الوصول للطفل ريان.. فيديو

صدى البلد

تتواصل جهود إنقاذ الطفل ريان من داخل  بئر سقط فيها الثلاثاء الماضي في إقليم شفشاون.

وأفادت وسائل إعلام مغربية أن قوى الأمن أنشأت ممرا أمنيا لضمان إخراج الطفل ريان في "ظروف سلسة" رغم كثرة المتجمهرين.

ووصلت سيارة إسعاف بالإضافة إلى والدي الطفل ريان، من أجل نقله إلى المستشفى.

وأفادت قناة "الغد"، أنه ما لا يزال أمام فريق الإنقاذ 80 سم للوصول إلى الطفل ريان، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تحاول العمل بشكل أفقي لاستخراج الطفل وتفادي سقوط الحجارة والأتربة عليه من خلال التقنية التي يتم التعامل بها.

وأشارت إلى أن المصادر أوضحت أن العملية دقيقة للغاية ويتم التعامل فيها بدقة وحذر لعدم التأثير على الطفل وانفجار التربة والمكان الذي يتواجد به الطفل ريان.

زبلغت عمليات إنقاذ الطفل ريان مرحلتها الأخيرة، وتسعى فرق الإنقاذ لإخراج الطفل ريان العالق في بئر جافة عمقها اثنان وثلاثون مترا.

وأشارت "الغد" نقلا عن مصادر مطلعة إلى أن مروحية وسيارة إسعاف جاهزتان لتقديم المساعدة الطبية لريان فور إنقاذه.

وذكرت وسائل إعلام مغربية، أن عملية إنقاذ الطفل ريان الذي سقط في البئر، عصر الثلاثاء الماضي، بلغت مرحلتها الأخيرة، بعد دخول فريق مختص من "الوقاية المدنية" لأجل حفر 1.5 متر المتبقية للوصول إلى الموقع الذي علق به الصغير.

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