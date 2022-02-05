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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

على رأسها إيلفوشيد.. الصحة: تعاقدنا لشراء أحدث 3 أدوية تعالج كورونا.. تفاصيل

الدكتور حسام عبدالغفار،
الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن توافر50 ألف جرعة من عقار «إيلفوشيد» الذي يأخذ عن طريق الحقن في العضل.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في تصريحات لـ صدى البلد، ان العقار أحدث أدوية لعلاج فيروس كورونا على مستوى العالم، وهي عبارة عن حقنة بالعضل ممتدة المفعول لنحو 6 أشهر.

وأفاد عبد الغفار، أن عقار إيلفوشيد يعطي لمن يحصلون على أدوية تثبط المناعة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ان عقار «إيلفوشيد» يساهم في رفع معدلات الشفاء من فيروس كورونا ويستخدم في معالجة الحالات البسيطة والمتوسطة.

وأكد متحدث الصحة، أنه يوجد 3 أدوية مضادة لفيروس كورونا تعاقدت مصر للحصول على جرعات منها، وجاءت كالتالي:-

1- إيفوشيلد (من إنتاج شركة أسترازينيكا)

عبارة عن أجسام مضادة أحادية المنشأ طويل المفعول

يؤخذ عن طريق الحقن

تعاقدت مصر على توريد جرعات تكفي لعلاج 50 ألف شخص

وهذه الأدوية ليست بديلا للقاح فيروس كورونا.

علاج فيروس كورونا


2- مولنوبيرافير (من إنتاج شركة ميرك)

يستخدم في علاج الحالات البسيطة والمتوسطة من إصابات فيروس كورونا.

 متاح في المستشفيات فقط، لأن من الضروري العلاج به تحت إشراف طبي كامل.

 عبارة عن كبسولات تؤخذ عن طريق الفم للحالات البسيطة والمتوسطة فقط.

 يساعد في تقليل دخول المستشفيات لمرضي كورونا بنسبة تصل الي 50% .

 يتم إنتاجه عن طريق 5 شركات محلية وذلك بعد إجتياز الإختبارات المعملية .

تم إنتاج 25 ألف عبوة وهناك مادة خام تكفي لإنتاج 150 ألف عبوة .

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3-  باكسلوفيد (من إنتاج شركة فايزر)

دواء مضاد للفيروسات يتكون من نوعين:

نوع يثبط نشاط الفيروس.

نوع يحافظ على مستوى تركيز الدواء المثبط للفيروس بالدم عبارة عن أقراص تؤخذ عن طريق الفم.

يستخدم في الأيام الـ 5 الأولى من الإصابة.

حصل على موافقة الاستخدام الطارئ من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية وهيئة الدواء الأوروبية.

أنهت مصر التعاقد مع شركة فايزر للحصول على جرعات تكفي لعلاج 20 ألف شخص بصفة مبدئية خلال الأسابيع القادمة.

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