إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لجامعة القاهرة… تفاصيل

تنتهى كليات جامعة القاهرة من امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٢ ، و ينتظر الطلاب نتائج الامتحانات قبل انطلاق الفصل الدراسى الثانى .

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، أنه يتم تصحيح الامتحانات يوم بيوم على ان يتم الاعلان النتائج بعد أيام قليلة من انتهاء امتحانات الفصل الاول.

كما كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن موعد اعلان نتائج الفصل الدراسى الاول.

وقال الدكتور شريف شاهين ، أنه يتم إعلان النتائج عقب الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة مباشرة ، اى خلال ايام من انتهاء الامتحانات بالكلية .

وكان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تقيمها وتشارك فيها الجامعة، خلال إجازة منتصف العام الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 - 2022، وذلك في إطار مشروع جامعة القاهرة لبناء الإنسان وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم المختلفة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل كامل حفاظًا على سلامة منتسبي الجامعة.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة تكثيف برامج التوعية لطلاب الجامعة، كما وجه بتكثيف الزيارات الميدانية للمشروعات القومية، واستحداث مسابقات جديدة للاختراع والابتكار والفنون، وإطلاق عدد من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، وتفعيل دور مراكز التدريب بالجامعة لإكساب الطلاب والخريجين مهارات التحول الرقمي.