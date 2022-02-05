بكلمات مؤثرة.. محمد هنيدى ‏ينعى الطفل ريان

نعى الفنان محمد هنيدي، الطفل المغربي ريان الذي وقع في البئر منذ أيام وتم اخراجه منذ لحظات.

وكتب هنيدى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏‏الايام اللي عاشها كانت رهيبة . الخوف والوحدة والجوع والعطش والألم ... ربنا يصبر اهله يارب .. البقاء لله".



أعلن الديوان الملكي في المغرب، اليوم السبت، وفاة الطفل ريان العالق منذ 5 أيام في بئر عميقة بمدينة شفشاون.

وأفاد بيان للديوان الملكي في المغرب أنه "على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر".

يأتي ذلك بعد انتشال فرق الإنقاذ جثة الطفل ريان من البئر، فيما ظهرت لقطات مصورة والدا الطفل ريان يقفون عند فتحة النفق.