الباز بعد الاعتداء على مُدرسة لمنعها الغش: عار على المجتمع

أعرب الإعلامي محمد الباز، عن استيائه بسبب واقعة الاعتداء على مُدرسة الدقهلية وداد حميد عبدالعال، بسبب منعها الغش، قائلاً: “ما حدث عار على المجتمع”.

وتابع خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار": "المُدرسة كانت رئيس لجنة بمدرسة الشهيد الشقيري الابتدائية بالسنبلاوين، وانتدبت للإشراف على الامتحانات بمدرسة العروبة الإعدادية بنات بالسنبلاوين، وعند بدء الامتحان وجدت أن هناك حالة غش جماعي فمنعت ذلك، فالأهالي لم يعجبهم ذلك والست وداد لم تستطع الخروج من المدرسة إلا في حماية الشرطة".

وأوضح: "تم القبض على 6 أشخاص، والداخلية أصدرت بيانًا حول ذلك الأمر جاء فيه: أنه تم كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن تعدى أولياء أمور بعض الطلبة بإحدى المدارس على مُعلمة بالسب والضرب بالأيدى عقب خروجها من المدرسة بالدقهلية.

