سفير مصر بالكاميرون: الحالة المعنوية لدى لاعبي المنتخب مرتفعة.. والجميع جاهز للسنغال

قال مدحت المليجي، سفير مصر بالكاميرون، إن الحالة المعنوية مرتفعة لدى لاعبي المنتخب المصري، معقبا: "كلهم ثقة في النصر إن شاء الله".

وأضاف "المليجي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "كان هناك تدريب مسائي اليوم، والجميع جاهز لمباراة السنغال"، لافتا: "من المتوقع وصول 10 طائرات غدا بسعة 3 آلاف مشجع من مصر، كما أن كان هناك طائرة قادمة مع الإمارات لكن لم يكتب لها النجاح بسبب بعض المشاكل اللوجستية".

وأوضح: "قمنا باتخاذ العديد من الترتيبات فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات والقوافل التي ستسير بها وهي ما يقرب من 50 أتوبيس".

وأشار مدحت المليجي، سفير مصر بالكاميرون، إلى أن رئيس الكاميرون سيحضر النهائي الأفريقي بين المنتخب المصري والسنغالي.

وأوضحنا: "جاءتنا تعليمات من رئاسة الجمهورية الكاميرونية بأنه لن يدخل أحد الإستاد بعد الساعة 5 ونصف مساء بتوقيت الكاميرون أي 6 ونصف مساء بتوقيت القاهرة".

