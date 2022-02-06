عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير مصر بالكاميرون: الحالة المعنوية لدى لاعبي المنتخب مرتفعة.. والجميع جاهز للسنغال

صدى البلد

قال مدحت المليجي، سفير مصر بالكاميرون، إن الحالة المعنوية مرتفعة لدى لاعبي المنتخب المصري، معقبا: "كلهم ثقة في النصر إن شاء الله".

وأضاف "المليجي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "كان هناك تدريب مسائي اليوم، والجميع جاهز لمباراة السنغال"، لافتا: "من المتوقع وصول 10 طائرات غدا بسعة 3 آلاف مشجع من مصر، كما أن كان هناك طائرة قادمة مع الإمارات لكن لم يكتب لها النجاح بسبب بعض المشاكل اللوجستية".

وأوضح: "قمنا باتخاذ العديد من الترتيبات فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات والقوافل التي ستسير بها وهي ما يقرب من 50 أتوبيس".

وأشار مدحت المليجي، سفير مصر بالكاميرون، إلى أن رئيس الكاميرون سيحضر النهائي الأفريقي بين المنتخب المصري والسنغالي.

وأوضحنا: "جاءتنا تعليمات من رئاسة الجمهورية الكاميرونية بأنه لن يدخل أحد الإستاد بعد الساعة 5 ونصف مساء بتوقيت الكاميرون أي 6 ونصف مساء بتوقيت القاهرة".
 

مصري رئاسة الجمهورية سفير مصر المنتخب المصري المصري

ترشيحاتنا

عمرو أديب يلغي كورال «روح الشرق» حزنا على وفاة الطفل ريان| فيديو

سفير مصر بالكاميرون: كله يهون عشان نرجع فرحانين بالكأس

سفير مصر بالكاميرون: الحالة المعنوية لدى لاعبي المنتخب مرتفعة.. والجميع جاهز للسنغال

لحظات مؤثرة.. أول لقاء مع أسرة الطفل ريان عقب وفاته| فيديو

الرئاسة: السيسي يعود مساء اليوم إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية للصين

الظلام يعم شفشاون بعد الإعلان عن وفاة الطفل ريان.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المغرب: الطفل ريان توفي قبل وصول رجال الإنقاذ إليه

قبل خروجه من البئر .. مشهد وفاة الطفل ريان |فيديو

جلسة صلح تتحول لمذبحة.. ننشر التفاصيل الكاملة لجريمة هزت حي الزمالك |صور

سارة نخلة تفجر مفاجأة بشأن وفاة الطفل ريان

بعد 5 أيام في قاع البئر .. إخراج الطفل ريان

طقس الـ 6 أيام القادمة.. الأمطار تعود بغزارة وثلوج على سانت كاترين

المغرب .. الديوان الملكي يعلن وفاة الطفل ريان

لحظات مؤثرة.. أول لقاء مع أسرة الطفل ريان عقب وفاته| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

30 صورة من عزاء والدة الفنان محمد جمعة

فيديو

مستعدة أعمل دور راقصة.. أيتن عامر تتحدث عن سمية الخشاب بتصريحات نارية

خروج الطفل ريان من البئر.. فرق الإنقاذ تنجح في انتشاله بعد 5 أيام من السقوط| فيديو

بأي ذنب قُتلت.. تفاصيل قصة الطفلة ساندي التي أبكت الملايين

فيديو جراف.. سورة تعدل نصف القرآن الكريم.. ما هي؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ