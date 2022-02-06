اللقاحات هي خط الدفاع الأول.. الصحة تقدم نصائح للسيطرة على كورونا| فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، إن أي شخص أصيب بفيروس كورونا يجب علية تلقي الأدوية المتعلقة بالأعراض التي تظهر عليه ومنها آلام الحلق والكحة والصداع .

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن أي مصاب بفيروس كورونا وتلقي الأدوية الخاصة بالأعراض التي ظهرت لديه، وحدثت لديه مضاعفات ومنها ارتفاع شديد في الحرارة ونقص في الأوكسجين عليه علي الفور التوجه إلى أقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان .

ووجه عبد الغفار رسالة إلى المواطنين قائلا " اللقاحات هي خط الدفاع الأول ضد الإصابة بكورونا ويجب علي المواطنين تلقي التطعيم ومن تلقي الجرعة الأولي والثانية علي تلقي الجرعة التنشيطية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية .