كارلوس كيروش :أنكر جميع البيانات الكاذبة التي يتم نشرها نيابة عني بعد مباراة الكاميرون

نفي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب البيانات الخاطئة التي نشرت نيابة عنة بعد مباراة الكاميرون .

و كتب كارلوس كيروش : من أجل معرفة الجمهور ، أنا بموجب هذا أنكر جميع البيانات والتفسيرات الكاذبة والخاطئة التي يتم نشرها نيابة عني. بعد مباراة الكاميرون ، البيانات المنشورة على موقع تويتر الخاص بي ، وفي الصحافة البرتغالية ، من خلال المسؤول الصحفي الخاص بي ، هي البيانات الحقيقية الوحيدة. مراقبة الجودة.

فاز منتخب الكاميرون على بوركينا فاسو بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 3-3، ليحصد المركز الثالث.

ستيف ياجو افتتح التسجيل لـ بوركينا فاسو في الدقيقة 24 من متابعة لعرضية إيسا كابوريه في ظل غياب التغطية الدفاعية للاعبي الكاميرون.

وسجل أندريس أونانا حارس مرمى الكاميرون ثاني أهداف بوركينا فاسو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45 بعد فشله في إبعاد الكرة العرضية المرسلة من كابوريه، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب البوركينابي بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، سجل تشيك أوتارا الهدف الثالث لـ بوركينا فاسو في الدقيقة 49 من متابعة لتمريرة زميله بيرتراند تراوري.

وتمكن ستيفن بهوكن من تسجيل الهدف الأول لـ الكاميرون في الدقيقة 72، أعقبه فينسنت أبو بكر بالهدف الثاني في الدقيقة 85 بضربة رأسية قوية.

وعاد البديل أبو بكر ليسجل الهدف الثاني له والثالث للكاميرون في الدقيقة 88، معادلًا النتيجة، وذاهبًا بالمباراة لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، تصدى أندريس أونانا حارس مرمى الكاميرون لركلة الجزاء التي سجلها إبراهيم بلاتي توريه المنتقل حديثًا لـ بيراميدز، فيما سجل لاعبو الكاميرون 5 ركلات جزاء، ليحصدوا المركز الثالث.