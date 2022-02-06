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توك شو

بعد تطويرالرئيس السيسي له.. مدير معهد ضباط الصف المعلمين يكشف سر شعار المعهد وطريقة اختيار الطلاب

اللواء عبد المعطي
اللواء عبد المعطي علام، مدير معهد ضباط الصف المعلمين

قال اللواء عبد المعطي علام، مدير معهد ضباط الصف المعلمين، إن المعهد يساهم في تخريج دفعات متميزة، تستطيع أن تواكب التطور الحديث في القوات المسلحة المصرية، ويؤمنوا بذلك، مؤكداً على تنفيذ رسالة المعهد بعزيمة لا تلين.

وأضاف عبد المعطي علام خلال لقائه على فضائية "تن"، أن جميع أفراد المعهد يفتدوا الوطن بكل غالي ونفيث، معقباً: "ديه عقيدة عندنا في القوات المسلحة، إحنا بنزرعها داخل الطالب أثناء دراسته في المعهد، علشان تكون عقيدة راسخة في قلوبهم وعقولهم".

وتابع مدير معهد ضباط الصف المعلمين أن هذا هو سر شعار المعهد "إيمان .. عزم .. فداء"، مشيراً إلى أن المعهد أُنشيء عام 54، حيث كان من أقدم المعاهد التعليمية في الشرق الأوسط، وتم تطويره في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأوضح عبد المعطي علام أن أشتمل التطوير على زيادة مدة الدراسة من 24 شهر إلى 34 شهر، أي من سنتين إلى 3 سنوات، وذلك لزيادة المحتوى التعليمي ومواكبة التطور في القوات المسلحة.

وأشار مدير معهد ضباط الصف المعلمين إلى أنه يتم انتقاء طلاب المعهد وفقاً لعدة مراحل، موضحاً أن المرحلة الأولى تتعلق بالسمات الشخصية، حيث يجب أن يكون الطالب متزن، وليده أولويات يسعى لتحقيقها، مضيفاً أن المرحلة الثانية تتعلق بالكشف الطبي، حيث يجب أن يكون الطالب ذو صحة جيدة وبدنية، ويكون خالي من الأمراض.

وأكمل عبد المعطي علام، أن المرحلة الثالثة تتعلق بالرياضة، حيث يجب أن يكون جسم الطالب متناسق، ولديه توافق عصبي عضلي، ولديه بعض المهارات الخاصة بكل سلاح، موضحاً أن كل سلاح يتطلب نوع معين من الصحة العامة واللياقة البدنية، وعلى أساسها يتم توزيع الطلاب على التخصصات المختلفة داخل المعاهد التابعة للقوات المسلحة.

ونوه مدير معهد ضباط الصف المعلمين أن المرحلة الرابعة تتعلق بالاختبارات النفسية، للتحقق من مدى مصدقية الطالب مع نفسه، ومقاومته للفساد.

مدير معهد ضباط الصف المعلمين معهد ضباط الصف المعلمين الرئيس السيسي اللواء عبد المعطي علام القوات المسلحة المصرية فضائية تن

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