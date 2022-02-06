أخبار الفن| نجوم الفن ينعون الطفل ريان..الكويت تمنع عرض فيلم Death on the Nile..عبد الباسط حمودة: أحب سماع مسلم

نشر قسم الفن في موقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة ومن أبرزها:



قلب أمك .. نبيلة عبيد تنعي الطفل ريان بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة نبيلة عبيد الطفل المغربي ريان ، الذي وافته المنية امس السبت، على الرغم من المحاولات الحثيثة لإنقاذه.

عبد الباسط حمودة: أحب سماع مسلم وحسن شاكوش.. وأحضر مفاجأة لجمهوري في رمضان

كشف المطرب عبد الباسط حمودة عن الأصوات التي يحبها من مغنيين المهرجانات، وأعلن عن مفاجأة في رمضان القادم

رسميا.. الكويت تمنع عرض فيلم Death on the Nile

قررت وزارة الإعلام الكويتية منع فيلم Death on the Nile من العرض في سينماتها بعد موجة كبيرة من الانتقادات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

جمع كل شعوب العالم على حبه.. يسرا ‏تنعى الطفل المغربي ريان

نعت الفنانة يسرا الطفل المغربي ريان الذي وقع في البئر منذ أيام وتم اخراجه منذ لحظات.

هاشتاج البحث عن علا يتصدر الترند ومغردون : حقيقي وعظيم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج البحث عن علا وذلك تزامنا مع أولى حلقات مسلسل “البحث عن علا” بطولة الفنانة هند صبري عبر منصة نتفلكس العالمية، والذي يأتي استكمالًا لاحداث مسلسل “عايزة أتجوز” الذي حقق نجاح جماهيري عام 2010.







