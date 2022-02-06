مصرع سيدة وابنيها اختناقا في حريق بالمنيا

لقيت سيدة وابنيها مصرعهما اختناقا بالدخان الكثيف إثر نشوب حريق هائل داخل شقة سكنية بالدور الخامس بعقار مكون من 8 طوابق بشارع السلام القبلي في مدينة مغاغة شمال المنيا تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، في وقت سابق إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل شقة بعقار مكون من 8 طوابق في مدينة مغاغة.

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف والمطافي، وتم إخماد الحريق والسيطرة علي النيران قبل أن تمتد إلي المنازل والعقارات المجاورة، وبالفحص تبين أن الحريق إندلع بشقة تقطنها أسرة بشارع السلام القبلي بعد الساعة الواحدة من منتصف الليل، وقد أسفر عن وفاة سيدة وابنيها نتيجة الاختناق بالدخان الكثيف.

كما أصيب أحد أفراد قوات الحماية المدنية في أثناء مشاركته في عملية إخماد الحريق التي استمرت لنحو ساعة.

رجحت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي تم التحفظ عليها لحين انتقال رجال المعمل الجنائي للمعاينة ومعرفة أسباب وظروف نشوب الحريق.

وشهد محيط الحريق تجمع عدد كبير من سكان وأهالي المنطقة حيث شارك بعضهم في مساعدة رجال قوات الحماية المدنية أثناء جهود الإخماد.

وتم عمل كردون بمحيط العقار الذي شهد الحريق وفصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة الكهرباء والغاز عنه، حتي انتهت عملية إخماد النيران بشكل تام، وقد تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم نقل جثث الضحايا الثلاثة إلي مشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق.

